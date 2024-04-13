Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне уверен, что отравился едой в отеле перед первым матчем 1/4 финала Лиги с мадридским «Реалом» (3:3). Об этом сообщает Daily Star.

Матч состоялся 9 апреля, бельгиец должен был выйти в стартовом составе, но по пути на стадион его начало тошнить. Игрока рвало в раздевалке перед началом игры.

Сам де Брюйне считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до игры. В клубе были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако, к счастью, этого не произошло.

Отмечается, что де Брюйне уже вернулся к тренировкам и, скорее всего, примет участие в матче АПЛ с «Лутоном» 17 апреля.