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Лига чемпионов
13 апреля 2024, 09:13 | Обновлено 13 апреля 2024, 09:18
133
0

Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом

Бельгийца рвало в раздевалке Сантьяго Бернабеу

13 апреля 2024, 09:13 | Обновлено 13 апреля 2024, 09:18
133
0
Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне уверен, что отравился едой в отеле перед первым матчем 1/4 финала Лиги с мадридским «Реалом» (3:3). Об этом сообщает Daily Star.

Матч состоялся 9 апреля, бельгиец должен был выйти в стартовом составе, но по пути на стадион его начало тошнить. Игрока рвало в раздевалке перед началом игры.

Сам де Брюйне считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до игры. В клубе были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако, к счастью, этого не произошло.

Отмечается, что де Брюйне уже вернулся к тренировкам и, скорее всего, примет участие в матче АПЛ с «Лутоном» 17 апреля.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити отравление
Источник Daily Star
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