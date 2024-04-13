УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы
Болельщики «блау-гранас» неадекватно вели себя на трибунах
Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение возбудить дело против «Барселоны». Об этом сообщает L'Equipe.
Причиной стали болельщики каталонского клуба, которые в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (3:2) на «Парк де Пренс» специально оскорбляли парижан, изображая нацистское приветствие.
По данным источника, болельщикам «Барселоны» могут запретить посещение гостевого матча полуфинала Лиги чемпионов в случае прохода стадии 1/4 финала.
Напомним, ответный четвертьфинальный матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 апреля в столице Каталонии.
Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens. 😐 pic.twitter.com/XHLBDxOAo6— 𝒀𝑨𝑺𝑬𝑬𝑵 🇩🇿 (@YaseenPvris) April 10, 2024
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