УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение возбудить дело против «Барселоны». Об этом сообщает L'Equipe.

Причиной стали болельщики каталонского клуба, которые в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (3:2) на «Парк де Пренс» специально оскорбляли парижан, изображая нацистское приветствие.

По данным источника, болельщикам «Барселоны» могут запретить посещение гостевого матча полуфинала Лиги чемпионов в случае прохода стадии 1/4 финала.

Напомним, ответный четвертьфинальный матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 апреля в столице Каталонии.