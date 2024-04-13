Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы
Лига чемпионов
13 апреля 2024, 08:47 |
461
0

УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы

Болельщики «блау-гранас» неадекватно вели себя на трибунах

13 апреля 2024, 08:47 |
461
0
УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение возбудить дело против «Барселоны». Об этом сообщает L'Equipe.

Причиной стали болельщики каталонского клуба, которые в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (3:2) на «Парк де Пренс» специально оскорбляли парижан, изображая нацистское приветствие.

По данным источника, болельщикам «Барселоны» могут запретить посещение гостевого матча полуфинала Лиги чемпионов в случае прохода стадии 1/4 финала.

Напомним, ответный четвертьфинальный матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 апреля в столице Каталонии.

По теме:
Де Брюйне считает, что отравился в отеле перед матчем с Реалом
Сотрудник ПСЖ: «Неймар пресытился футболом и деньгами»
В Германии опасаются терактов от исламистов во время Евро-2024
Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона болельщики дисквалификация
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
Футбол | 12 апреля 2024, 14:45 0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»

Полузащитник «Александрии» поделился воспоминаниями о Михаиле времен киевского «Арсенала»

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 апреля 2024, 07:15 9
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Больше никаких неаргументированных ротаций от Шовковского?

Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Футбол | 12.04.2024, 13:54
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Футбол | 12.04.2024, 18:49
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?
Футбол | 13.04.2024, 03:35
Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?
Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 27
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
11.04.2024, 16:28 8
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем