В Германии опасаются терактов от исламистов во время Евро-2024

Представители органов безопасности Германии полагают, что региональное отделение ИГИЛ намерено провести теракты во время чемпионат Европы 2024 в Германии летом.

На этой неделе террористическая группа выступила с очевидной угрозой стадионам по всей Европе, на которых проводятся матчи Лиги чемпионов.

Меры безопасности были усилены в Париже, где «ПСЖ» на «Парк де Пренс» играл с «Барселоной», в Мадриде во время матча «Реала» с «Манчестер Сити», а также на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, где «Арсенал» принимал мюнхенскую «Баварию».

Все три встречи прошли без происшествий, но французские власти решили создать элитную контртеррористическую бригаду после того, как сообщение с угрозами было опубликовано медиа-каналом, ответственным за распространение сообщений от филиала террористической группировки ИГИЛ-К.

ФОТО. В ИГИЛ выступили с пугающим призывом к терактам в Европе