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Чемпионат Европы
13 апреля 2024, 05:31 | Обновлено 13 апреля 2024, 06:03
44
0

В Германии опасаются терактов от исламистов во время Евро-2024

В ИГИЛ выступили с пугающим призывом к терактам в Европе

13 апреля 2024, 05:31 | Обновлено 13 апреля 2024, 06:03
44
0
В Германии опасаются терактов от исламистов во время Евро-2024
Daily Mail

Представители органов безопасности Германии полагают, что региональное отделение ИГИЛ намерено провести теракты во время чемпионат Европы 2024 в Германии летом.

На этой неделе террористическая группа выступила с очевидной угрозой стадионам по всей Европе, на которых проводятся матчи Лиги чемпионов.

Меры безопасности были усилены в Париже, где «ПСЖ» на «Парк де Пренс» играл с «Барселоной», в Мадриде во время матча «Реала» с «Манчестер Сити», а также на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, где «Арсенал» принимал мюнхенскую «Баварию».

Все три встречи прошли без происшествий, но французские власти решили создать элитную контртеррористическую бригаду после того, как сообщение с угрозами было опубликовано медиа-каналом, ответственным за распространение сообщений от филиала террористической группировки ИГИЛ-К.

ФОТО. В ИГИЛ выступили с пугающим призывом к терактам в Европе

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Источник Daily Mail
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