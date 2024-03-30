Атаки дронами. В Германии опасаются терактов во время Евро-2024
Полиция отмечает опасность со стороны дронов
Глава профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф заявил, что одну из главных опасностей во время Евро-2024 будут представлять возможные атаки террористов с помощью дронов.
«Дроны становятся большой проблемой, потому что эти технологии становятся все более доступными для всех желающих», — сказал Росскопф.
Сообщается, что у полиции есть антидронные ружья, которые будут на вооружении сотрудников во время проведения чемпионата Европы. Ранее организаторы Евро подчеркнули, что их главной задачей является проведение безопасного турнира.
Сборная Украины вышла в финальную часть, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
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