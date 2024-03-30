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Чемпионат Европы
30 марта 2024, 15:58 | Обновлено 30 марта 2024, 16:11
72
1

Атаки дронами. В Германии опасаются терактов во время Евро-2024

Полиция отмечает опасность со стороны дронов

30 марта 2024, 15:58 | Обновлено 30 марта 2024, 16:11
72
1
Атаки дронами. В Германии опасаются терактов во время Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф заявил, что одну из главных опасностей во время Евро-2024 будут представлять возможные атаки террористов с помощью дронов.

«Дроны становятся большой проблемой, потому что эти технологии становятся все более доступными для всех желающих», — сказал Росскопф.

Сообщается, что у полиции есть антидронные ружья, которые будут на вооружении сотрудников во время проведения чемпионата Европы. Ранее организаторы Евро подчеркнули, что их главной задачей является проведение безопасного турнира.

Сборная Украины вышла в финальную часть, где сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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чемпионат Европы по футболу Евро-2024
Источник Bild
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