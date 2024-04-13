ВИДЕО. Динамо U-19 одержало выездную победу над Александрией U-19

12 апреля в матче 24-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд U-19 киевское Динамо встретилось с Александрией из одноименного города в Кировоградской области. Этот матч был выездным для столичной команды и проходил на поле стадиона Ника-плюс в Александрии.

В предыдущих турах динамовцы набрали 57 очков и занимали первое место в турнирной таблице. А «Александрия» с 37 очками находилась на 7-й строчке, правда, соперник киевлян провел на одну игру меньше.

Гости повели в счете на 30-й минуте. После борьбы за мяч и великолепной передачи из глубины поля Белый вышел один на один с голкипером и свою возможность не упустил, точным ударом выведя гостей вперед – 1:0.

Не прошло и двух минут, как удвоил преимущество Кремчанин: киевляне начали атаку на своей половине поля, после нескольких передач по центру за мяч сразился Пономаренко, сохранил его и своевременной передачей нашел в штрафной площадке Кремчанина, который, оставшись без опеки, мастерски переиграл вратаря – 2:0.

Во втором тайме Петрик, недавно вышедший на замену, получил мяч в штрафной и метров с 12–13 поразил цель, сократив отставание в счете - 1:2. В итоге выездная победа «Динамо» U-19 со счетом 2:1.

Следующий матч в юношеском первенстве Украины «Динамо» U-19 проведет 20 апреля дома против «Полесья» (Житомир).

Чемпионат Украины U-19, 24-й тур

12 апреля. Александрия. Стадион «Ника-плюс»

Александрия – Динамо – 1:2 (0:2)

Голы: Петрик (65) – Белый (30), Кремчанин (32)

Александрия: 1. Долгий, 23. Романенко, 37. Цевух (2. Хованюк, 75), 54. Бац, 18. Ткачук (27. Матковский, 75), 20. Ващенко (95. Мищенко, 60), 11. Кайда, 10. Радченко (к) (4. Малько, 75), 73. Прокопенко, 21. Жадан (14. Петрик, 60), 17. Базаев.

Динамо: 71. Суркис, 20. Гусев, 4. Захарченко, 2. Михавко (37. Царенко, 65), 6. Котуха, 3. Балаба (к), 22. Осипенко (23. Озимай, 90+2), 8. Белый (18. Саленко, 82), 7. Кремчанин, 10. Маткевич, 11. Пономаренко (9. Лобко, 65).

Предупреждения: Жадан (18), Цевух (54) – Кремчанин (35), Балаба (43), Осипенко (87), Саленко (89), Суркис (90+1).

Видео матча