ИГНАТОВИЧ: «Уровня подготовки было недостаточно, чтобы остаться в Лиге A»
Женская сборная Украины WU-19 проиграла все три матча и выбыла в Лигу B
Из Чехии вернулась молодежная женская сборная Украины, неудачно выступившая во втором раунде отбора Евро-2024 WU-19, понизившись в классе.
Главный тренер молодежной женской сборной Украины Наталья Игнатович оценила выступление своих подопечных:
– В лучшем случае можно было рассчитывать только на третье место, поскольку сборные Франции и Норвегии были гораздо сильнее. Следовательно, желательно было на старте много не проиграть француженкам, а во втором туре по крайней мере не уступить чешкам и надеяться на финише опередить их по дополнительным показателям.
– Но этот стратегический план не сработал.
– Если в поединке с француженками мы, защищаясь большими силами, пропустили всего дважды, то с хозяйками банально не дотерпели, ведь те забили решающий мяч под занавес. Хотя справедливости ради следует сказать, что чешки действовали значительно острее и заслужили победу. Бросить же вызов норвежкам было невозможно.
– Украинская сборная выступала в оптимальном составе?
– Да, приехали все девушки, которых я хотела видеть в команде. Однако, к сожалению, их уровня подготовки было недостаточно, чтобы рассчитывать на продолжение прописки в Лиге А.
– Чем вы можете это объяснить?
– Тех двух, что у нас были для подготовки, оказалось мало. Неудивительно, что особенно ощутимым было преимущество соперниц в физических кондициях, возникали проблемы с переходом на чужую половину поля. Потому и до голевых моментов дело не доходило.
- Что дальше?
– Вскоре узнаем о соперницах в Лиге В. Конечно, приложим усилия, чтобы не задержаться в ней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции
За широкими спинами Мбаппе и Холанда тоже, оказывается, есть самородки