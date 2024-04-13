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Молодежные турниры
13 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:06
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ИГНАТОВИЧ: «Уровня подготовки было недостаточно, чтобы остаться в Лиге A»

Женская сборная Украины WU-19 проиграла все три матча и выбыла в Лигу B

13 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:06
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0
ИГНАТОВИЧ: «Уровня подготовки было недостаточно, чтобы остаться в Лиге A»
УАФ. Наталья Игнатович

Из Чехии вернулась молодежная женская сборная Украины, неудачно выступившая во втором раунде отбора Евро-2024 WU-19, понизившись в классе.

Главный тренер молодежной женской сборной Украины Наталья Игнатович оценила выступление своих подопечных:

– В лучшем случае можно было рассчитывать только на третье место, поскольку сборные Франции и Норвегии были гораздо сильнее. Следовательно, желательно было на старте много не проиграть француженкам, а во втором туре по крайней мере не уступить чешкам и надеяться на финише опередить их по дополнительным показателям.

– Но этот стратегический план не сработал.

– Если в поединке с француженками мы, защищаясь большими силами, пропустили всего дважды, то с хозяйками банально не дотерпели, ведь те забили решающий мяч под занавес. Хотя справедливости ради следует сказать, что чешки действовали значительно острее и заслужили победу. Бросить же вызов норвежкам было невозможно.

– Украинская сборная выступала в оптимальном составе?

– Да, приехали все девушки, которых я хотела видеть в команде. Однако, к сожалению, их уровня подготовки было недостаточно, чтобы рассчитывать на продолжение прописки в Лиге А.

– Чем вы можете это объяснить?

– Тех двух, что у нас были для подготовки, оказалось мало. Неудивительно, что особенно ощутимым было преимущество соперниц в физических кондициях, возникали проблемы с переходом на чужую половину поля. Потому и до голевых моментов дело не доходило.

- Что дальше?

– Вскоре узнаем о соперницах в Лиге В. Конечно, приложим усилия, чтобы не задержаться в ней.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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