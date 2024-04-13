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Лига чемпионов
13 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:43
51
0

Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов

На момент игры против ПСЖ игроку Барселоны было 16 лет и 272 дня

13 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:43
51
0
Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал (справа)

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов.

Сыграв в стартовом составе Барселоны в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (3:2), юный игрок сине-гранатовых стал самым молодым участником четвертьфиналов ЛЧ в истории.

На момент игры Ламину Ямалу было 16 лет и 272 дня, и это рекордное достижение.

Ранее рекорд принадлежал вингеру французского Лиона Райану Шерки – в 2020 году ему было 17 лет и 2 дня.

Ламин Ямал в текущем сезоне сыграл за Барселону 41 матч и забил 6 мячей, если учитывать все турниры.

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Ламин Ямал Барселона рекорд статистика Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Барселона
Источник Opta
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