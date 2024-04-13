Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов
На момент игры против ПСЖ игроку Барселоны было 16 лет и 272 дня
Вингер «Барселоны» Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов.
Сыграв в стартовом составе Барселоны в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (3:2), юный игрок сине-гранатовых стал самым молодым участником четвертьфиналов ЛЧ в истории.
На момент игры Ламину Ямалу было 16 лет и 272 дня, и это рекордное достижение.
Ранее рекорд принадлежал вингеру французского Лиона Райану Шерки – в 2020 году ему было 17 лет и 2 дня.
Ламин Ямал в текущем сезоне сыграл за Барселону 41 матч и забил 6 мячей, если учитывать все турниры.
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