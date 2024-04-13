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ITF
13 апреля 2024, 04:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:32
246
0

Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

Украинка обыграла румынку в двух сетах во 2-й игре матчевого противостояния

13 апреля 2024, 04:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:32
246
0
Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Вторыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

Украинка одержала победу над румынкой в двух партиях и увеличила преимущество «сине-желтых» – 2:0.

Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву. Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан.

Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния Жаклин Кристиан Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису видео
Источник Sport.ua
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