Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
Украинка обыграла румынку в двух сетах во 2-й игре матчевого противостояния
12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Вторыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).
Украинка одержала победу над румынкой в двух партиях и увеличила преимущество «сине-желтых» – 2:0.
Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву. Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан.
Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
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