12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Вторыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

Украинка одержала победу над румынкой в двух партиях и увеличила преимущество «сине-желтых» – 2:0.

Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву. Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан.

Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан