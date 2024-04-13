Караваев назвал, какого футболиста Динамо продаст следующим
Защитник киевлян делает ставку на хавбека Николая Шапаренко
Украинский защитник Александр Караваев назвал футболиста Динамо, которого вскоре может купить заграничный клуб.
Защитник киевлян поделился своим мнением, кого столичный клуб продаст в зарубежный клуб следующим:
«Я бы очень хотел, чтобы Николай Шапаренко. Он был на очень сильном уровне, затем была травма, но он вернулся.
Большой молодец, потому что многое через что прошел. Потихоньку выходит на свой уровень. Дай Бог, чтобы он еще и на Евро зажигал».
Хавбек Николай Шапаренко в текущем сезоне УПЛ сыграл 15 матчей и забил 2 гола, а также провел 4 поединка и забил 1 мяч в Лиге конференций.
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