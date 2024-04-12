КАРАВАЕВ: «Я думаю, что на Евро из группы выйдем точно. А дальше посмотрим»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной Украины на Евро-2024:

«Наши шансы? Очень высокие. Минимум – выход из группы. А там уже будет стадия из одного матча, на выбывание – это уже совсем другой контекст игры.

Там уже не надо считать зачетные баллы, надо все в одном матче показывать. Поэтому я думаю, что из группы выйдем точно. Я так считаю. А дальше будем смотреть по соперникам».

На Евро-2024 сине-желтые в групповом раунде сыграют с командами Бельгии, Словакии и Румынии.