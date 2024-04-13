Спортинг разгромил Жил Висенте. Бенфика с Трубиным отстает уже на 7 очков
Тринкау оформил дубль, также отличился Усман Диоманде
В матче 29-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на выезде переиграл «Жил Висенте» со счетом 4:0.
Все 4 гола были забиты в первом тайме. Тринкау оформил дубль, также отличился Усман Диоманде, а вратарь хозяев Эндрю да Силва Вентура отметился автоголом.
«Спортинг» лидирует в Португалии (74 очка), оторвавшись от «Бенфики» с украинским голкипером Анатолием Трубиным на 7 баллов. «Жил Висенте» идет на 14-й позиции (28 очков).
Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля
Жил Висенте – Спортинг Лиссабон – 0:4
Голы: Тринкау, 7, 31, Диоманде, 11, Вентура, 38 (автогол)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2
|Бенфика
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3
|Порту
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4
|Брага
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5
|Витория Гимараеш
|28
|17
|5
|6
|44 - 28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7
|Арока
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8
|Фамаликау
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9
|Каза Пия
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10
|Фаренсе
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11
|Эшторил
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12
|Риу Аве
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13
|Боавишта
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15
|Эштрела Амадора
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17
|Визела
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18
|Шавеш
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
События матча
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