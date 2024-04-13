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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
12.04.2024 22:15 – FT 0 : 4
Спортинг Лиссабон
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Португалия
13 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:36
38
0

Спортинг разгромил Жил Висенте. Бенфика с Трубиным отстает уже на 7 очков

Тринкау оформил дубль, также отличился Усман Диоманде

13 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:36
38
0
Спортинг разгромил Жил Висенте. Бенфика с Трубиным отстает уже на 7 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Тринкау

В матче 29-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на выезде переиграл «Жил Висенте» со счетом 4:0.

Все 4 гола были забиты в первом тайме. Тринкау оформил дубль, также отличился Усман Диоманде, а вратарь хозяев Эндрю да Силва Вентура отметился автоголом.

«Спортинг» лидирует в Португалии (74 очка), оторвавшись от «Бенфики» с украинским голкипером Анатолием Трубиным на 7 баллов. «Жил Висенте» идет на 14-й позиции (28 очков).

Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля

Жил Висенте – Спортинг Лиссабон – 0:4

Голы: Тринкау, 7, 31, Диоманде, 11, Вентура, 38 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 28 24 2 2 83 - 27 74
2 Бенфика 28 21 4 3 62 - 23 67
3 Порту 28 18 4 6 51 - 21 58
4 Брага 28 17 5 6 60 - 40 56
5 Витория Гимараеш 28 17 5 6 44 - 28 56
6 Морейренсе 28 12 7 9 30 - 30 43
7 Арока 28 12 4 12 48 - 38 40
8 Фамаликау 27 8 10 9 29 - 33 34
9 Каза Пия 28 8 7 13 27 - 39 31
10 Фаренсе 28 8 6 14 37 - 40 30
11 Эшторил 28 8 5 15 43 - 49 29
12 Риу Аве 28 5 14 9 29 - 35 29
13 Боавишта 28 7 8 13 33 - 53 29
14 Жил Висенте 29 7 7 15 36 - 48 28
15 Эштрела Амадора 28 6 9 13 29 - 43 27
16 Портимоненсе 28 7 5 16 30 - 60 26
17 Визела 28 4 9 15 28 - 59 21
18 Шавеш 28 4 7 17 27 - 60 19
Полная таблица

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дьоманде (Спортинг Лиссабон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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