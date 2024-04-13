Спортинг разгромил Жил Висенте. Бенфика с Трубиным отстает уже на 7 очков

В матче 29-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на выезде переиграл «Жил Висенте» со счетом 4:0.

Все 4 гола были забиты в первом тайме. Тринкау оформил дубль, также отличился Усман Диоманде, а вратарь хозяев Эндрю да Силва Вентура отметился автоголом.

«Спортинг» лидирует в Португалии (74 очка), оторвавшись от «Бенфики» с украинским голкипером Анатолием Трубиным на 7 баллов. «Жил Висенте» идет на 14-й позиции (28 очков).

Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля

Жил Висенте – Спортинг Лиссабон – 0:4

Голы: Тринкау, 7, 31, Диоманде, 11, Вентура, 38 (автогол)

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