Дубль Микаутадзе. Мец дома обыграл Ланс во французской Лиге 1

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Мец» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1.

Для гостей гол на 13-й минуте забил Флориан Сотока. Победу хозяевам поля принес дубль Жоржа Микаутадзе в конце первого тайма,

«Мец» набрал 26 очков и идет на предпоследней 19-й позиции в Лиге 1. «Ланс» имеет 43 пункта и идет на 6-й позиции.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

Мец – Ланс – 2:1

Голы: Микаутадзе, 34, 45+2 – Сотока, 13 (пен)

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