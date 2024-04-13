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Чемпионат Франции
Мец
12.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:25
54
0

Дубль Микаутадзе. Мец дома обыграл Ланс во французской Лиге 1

«Ланс» имеет 43 пункта и идет на 6-й позиции

13 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:25
54
0
Дубль Микаутадзе. Мец дома обыграл Ланс во французской Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Мец» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1.

Для гостей гол на 13-й минуте забил Флориан Сотока. Победу хозяевам поля принес дубль Жоржа Микаутадзе в конце первого тайма,

«Мец» набрал 26 очков и идет на предпоследней 19-й позиции в Лиге 1. «Ланс» имеет 43 пункта и идет на 6-й позиции.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

Мец – Ланс – 2:1

Голы: Микаутадзе, 34, 45+2 – Сотока, 13 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 18 9 1 65 - 24 63
2 Брест 28 15 8 5 41 - 23 53
3 Монако 28 15 7 6 53 - 38 52
4 Лилль 28 13 10 5 42 - 25 49
5 Ницца 28 12 8 8 28 - 22 44
6 Ланс 29 12 7 10 38 - 32 43
7 Реймс 28 11 7 10 35 - 36 40
8 Марсель 28 10 9 9 41 - 33 39
9 Ренн 28 10 9 9 40 - 34 39
10 Лион 28 11 5 12 34 - 42 38
11 Страсбург 28 8 9 11 30 - 39 33
12 Тулуза 28 8 9 11 32 - 36 33
13 Монпелье 28 8 9 11 35 - 40 32
14 Гавр 28 6 10 12 27 - 36 28
15 Нант 28 8 4 16 27 - 45 28
16 Лорьян 28 6 8 14 35 - 52 26
17 Мец 29 7 5 17 30 - 49 26
18 Клермон 28 4 9 15 20 - 47 21
Полная таблица

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорен Сотока (Ланс).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Мец Ланс Жорж Микаутадзе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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