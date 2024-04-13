Франция13 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:25
54
0
Дубль Микаутадзе. Мец дома обыграл Ланс во французской Лиге 1
«Ланс» имеет 43 пункта и идет на 6-й позиции
13 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 13 апреля 2024, 03:25
54
0
В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Мец» дома обыграл «Ланс» со счетом 2:1.
Для гостей гол на 13-й минуте забил Флориан Сотока. Победу хозяевам поля принес дубль Жоржа Микаутадзе в конце первого тайма,
«Мец» набрал 26 очков и идет на предпоследней 19-й позиции в Лиге 1. «Ланс» имеет 43 пункта и идет на 6-й позиции.
Лига 1. 29-й тур, 12 апреля
Мец – Ланс – 2:1
Голы: Микаутадзе, 34, 45+2 – Сотока, 13 (пен)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38 - 32
|43
|7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34 - 42
|38
|11
|Страсбург
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|12
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|13
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35 - 40
|32
|14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27 - 45
|28
|16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17
|Мец
|29
|7
|5
|17
|30 - 49
|26
|18
|Клермон
|28
|4
|9
|15
|20 - 47
|21
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорен Сотока (Ланс).
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