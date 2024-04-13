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Чемпионат Германии
Аугсбург
12.04.2024 21:30 – FT 2 : 0
Унион Берлин
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Германия
13 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:11
29
0

Аугсбург обыграл Унион Берлин и включился в борьбу за зону еврокубков

У хозяев поля во втором тайме голы забили Филлип Тиц и Свен Михель

13 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:11
29
0
Аугсбург обыграл Унион Берлин и включился в борьбу за зону еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» дома победил «Унион» Берлин со счетом 2:0.

У хозяев поля во втором тайме голы забили Филлип Тиц и Свен Михель.

«Аугсбург» набрал 39 очков и занимает 7-е место, ведя борьбу за зону еврокубков. «Унион» Берлин (29 баллов) идет на 13-й позиции.

Бундеслига. 29-й тур, 12 апреля

Аугсбург – Унион Берлин – 2:0

Голы: Тиц, 47, Михель, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мичел (Аугсбург).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Филлип Тиц (Аугсбург).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Аугсбург Унион Берлин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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