Аугсбург обыграл Унион Берлин и включился в борьбу за зону еврокубков

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» дома победил «Унион» Берлин со счетом 2:0.

У хозяев поля во втором тайме голы забили Филлип Тиц и Свен Михель.

«Аугсбург» набрал 39 очков и занимает 7-е место, ведя борьбу за зону еврокубков. «Унион» Берлин (29 баллов) идет на 13-й позиции.

Бундеслига. 29-й тур, 12 апреля

Аугсбург – Унион Берлин – 2:0

Голы: Тиц, 47, Михель, 81

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