12.04.2024 21:30 – FT 2 : 0
Германия13 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:11
29
0
Аугсбург обыграл Унион Берлин и включился в борьбу за зону еврокубков
У хозяев поля во втором тайме голы забили Филлип Тиц и Свен Михель
13 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:11
29
0
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» дома победил «Унион» Берлин со счетом 2:0.
У хозяев поля во втором тайме голы забили Филлип Тиц и Свен Михель.
«Аугсбург» набрал 39 очков и занимает 7-е место, ведя борьбу за зону еврокубков. «Унион» Берлин (29 баллов) идет на 13-й позиции.
Бундеслига. 29-й тур, 12 апреля
Аугсбург – Унион Берлин – 2:0
Голы: Тиц, 47, Михель, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мичел (Аугсбург).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Филлип Тиц (Аугсбург).
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