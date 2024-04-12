ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).

Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:0 и продолжалась 2 часа и 2 минуты.

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