ITF12 апреля 2024, 23:11 |
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ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта
Леся принесла первое очко Украине в матчевом противостоянии КБДК против Румынии
12 апреля 2024, 23:11 |
134
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12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).
Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:0 и продолжалась 2 часа и 2 минуты.
ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта
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