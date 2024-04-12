Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта
ITF
12 апреля 2024, 23:11 |
134
0

ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта

Леся принесла первое очко Украине в матчевом противостоянии КБДК против Румынии

12 апреля 2024, 23:11 |
134
0
ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 апреля женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) вышли Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).

Украинка одержала волевую победу над румынкой в трех партиях и вывела «сине-желтых» вперед – 1:0.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:0 и продолжалась 2 часа и 2 минуты.

ВИДЕО. Как Цуренко баранку Богдан повесила после неубедительного старта

По теме:
ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
Украина – Румыния – 1:0. Цуренко с мощным камбеком выиграла у Богдан
ВИДЕО Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ
видео Леся Цуренко Ана Богдан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Футбол | 12 апреля 2024, 20:12 8
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ

Андрей в заявке на матч чемпионата Украины

Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Футбол | 12 апреля 2024, 08:11 2
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев

В цене выросли Анатолий Трубин (+43 млн евро) и Илья Забарный (+22 млн евро)

Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Футбол | 12.04.2024, 12:38
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Футбол | 12.04.2024, 13:54
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
ЯНЧУК: «Запрет заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало»
Футбол | 12.04.2024, 13:38
ЯНЧУК: «Запрет заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало»
ЯНЧУК: «Запрет заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 25
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем