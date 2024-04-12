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Лига чемпионов
12 апреля 2024, 21:36 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:03
962
1

ВИДЕО Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ

Федерико поразил ворота «Манчестер Сити» и принес «Реалу» ничью в безумном матче

12 апреля 2024, 21:36 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:03
962
1
ВИДЕО Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА определили автора лучшего гола первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Им стал 25-летний уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который принес своей команде ничью в безумном матче с «Манчестер Сити», забив 3-й гол для королевского клуба.

Конкуренцию Вальверде составляли два игрока «Ман Сити» Фил Фоден и Йошко Гвардиол, поразившие ворота украинца Андрея Лунина, а также мяч Рафиньи после гениального ассиста Педри.

Ответные встречи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24 состоятся 16 и 17 апреля.

ВИДЕО. Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ

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Источник Sport.ua
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zzg77
Гол Фодена намного лучше!!
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