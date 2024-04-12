ВИДЕО Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ
Федерико поразил ворота «Манчестер Сити» и принес «Реалу» ничью в безумном матче
В УЕФА определили автора лучшего гола первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Им стал 25-летний уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде, который принес своей команде ничью в безумном матче с «Манчестер Сити», забив 3-й гол для королевского клуба.
Конкуренцию Вальверде составляли два игрока «Ман Сити» Фил Фоден и Йошко Гвардиол, поразившие ворота украинца Андрея Лунина, а также мяч Рафиньи после гениального ассиста Педри.
Ответные встречи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24 состоятся 16 и 17 апреля.
ВИДЕО. Мяч Вальверде выиграл конкуренцию у шедевров Лунину за гол недели ЛЧ
🇺🇾 Valverde wins Goal of the Week!#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/vUk29ZL2M1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2024
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