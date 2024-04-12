У букмекеров появился новый фаворит Лиги Европы после фиаско Ливерпуля

11 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.

«Байер» дома обыграл «Вест Хэм» 2:0, «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным выиграла у «Марселя» 2:1.

«Рома» на выезде одолела «Милан» 1:0, а «Ливерпуль» на своем поле сенсационно проиграл «Аталанте» 0:3.

Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита ЛЕ. Главным претендентом на трофей является «Байер», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.10.

Второй фаворит – «Аталанта» (6.00), а на 3-й позиции – «Рома» (8.00).

Шансы «Ливерпуля» на победу в турнире расцениваются в 9.00. Реальные шансы также и у «Бенфики» с «Миланом» – 13.00.

А вот в «Вест Хэм» и «Марсель» букмекеры не верят – 24.00 и 34.00 соответственно.

Интересно, что перед стартом первых матчей 1/4 финала фаворитом считался именно «Ливерпуль». Тогда титул Юргена Клоппа и команды котировался за 2.00.

Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров