Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У букмекеров появился новый фаворит Лиги Европы после фиаско Ливерпуля
Лига Европы
12 апреля 2024, 21:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:04
1645
2

У букмекеров появился новый фаворит Лиги Европы после фиаско Ливерпуля

Главный претендент на титул – «Байер» (2.10), трофей Клоппа и Ко котируется по 9.00

12 апреля 2024, 21:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 22:04
1645
2
У букмекеров появился новый фаворит Лиги Европы после фиаско Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.

«Байер» дома обыграл «Вест Хэм» 2:0, «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным выиграла у «Марселя» 2:1.

«Рома» на выезде одолела «Милан» 1:0, а «Ливерпуль» на своем поле сенсационно проиграл «Аталанте» 0:3.

Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита ЛЕ. Главным претендентом на трофей является «Байер», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.10.

Второй фаворит – «Аталанта» (6.00), а на 3-й позиции – «Рома» (8.00).

Шансы «Ливерпуля» на победу в турнире расцениваются в 9.00. Реальные шансы также и у «Бенфики» с «Миланом» – 13.00.

А вот в «Вест Хэм» и «Марсель» букмекеры не верят – 24.00 и 34.00 соответственно.

Интересно, что перед стартом первых матчей 1/4 финала фаворитом считался именно «Ливерпуль». Тогда титул Юргена Клоппа и команды котировался за 2.00.

Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Байер – 2.10
  2. Аталанта – 6.00
  3. Рома – 8.00
  4. Ливерпуль – 9.00
  5. Бенфика – 13.00
  6. Милан – 13.00
  7. Вест Хэм – 24.00
  8. Марсель – 34.00

По теме:
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
ГАСПЕРИНИ: «3:0 – хороший задел, но Ливерпуль – необычная команда»
Поражение от Аталанты оборвало впечатляющую серию Ливерпуля
азарт котировки букмекеров Анатолий Трубин Байер Вест Хэм Бенфика Марсель Рома Рим Милан Аталанта Ливерпуль Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Футбол | 12 апреля 2024, 16:27 6
Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?

Дмитрий Бабелюк считает, что Виктор может пропустить 6-8 недель

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 12 апреля 2024, 14:45 9
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо

Поединок состоится 13 апреля в 15:30

Тренер Левого берега: «Поздравляю Карпаты с победой в сезоне Первой лиги»
Футбол | 12.04.2024, 21:45
Тренер Левого берега: «Поздравляю Карпаты с победой в сезоне Первой лиги»
Тренер Левого берега: «Поздравляю Карпаты с победой в сезоне Первой лиги»
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Футбол | 12.04.2024, 08:11
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Футбол | 12.04.2024, 12:38
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Я впевнений, що Мілан пройде Рому. Він головний претендент!
Ответить
0
uausa
Цікаво, що на Бенфіка, яка виграла перший матч 2:1 коеф вищий ніж на Ліверпуль, який з тріском програв 3:0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем