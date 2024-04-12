У букмекеров появился новый фаворит Лиги Европы после фиаско Ливерпуля
Главный претендент на титул – «Байер» (2.10), трофей Клоппа и Ко котируется по 9.00
11 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.
«Байер» дома обыграл «Вест Хэм» 2:0, «Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным выиграла у «Марселя» 2:1.
«Рома» на выезде одолела «Милан» 1:0, а «Ливерпуль» на своем поле сенсационно проиграл «Аталанте» 0:3.
Букмекерские конторы обновили котировки на фаворита ЛЕ. Главным претендентом на трофей является «Байер», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.10.
Второй фаворит – «Аталанта» (6.00), а на 3-й позиции – «Рома» (8.00).
Шансы «Ливерпуля» на победу в турнире расцениваются в 9.00. Реальные шансы также и у «Бенфики» с «Миланом» – 13.00.
А вот в «Вест Хэм» и «Марсель» букмекеры не верят – 24.00 и 34.00 соответственно.
Интересно, что перед стартом первых матчей 1/4 финала фаворитом считался именно «Ливерпуль». Тогда титул Юргена Клоппа и команды котировался за 2.00.
Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров
- Байер – 2.10
- Аталанта – 6.00
- Рома – 8.00
- Ливерпуль – 9.00
- Бенфика – 13.00
- Милан – 13.00
- Вест Хэм – 24.00
- Марсель – 34.00
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