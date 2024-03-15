Какие шансы у Трубина? Обнародованы котировки на победителя Лиги Европы
Главным претендентом на трофей является «Ливерпуль», второй фаворит – «Байер»
15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.
Букмекерские конторы обновили котировки на триумфатора турнира. Главным фаворитом является «Ливерпуль». На подопечных Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.00.
Второй претендент на титул – «Байер». Котировки на команды Хаби Алонсо составляют 4.30.
Топ-3 замыкает «Милан» – 7.00. Шансы остальных клубов выглядят менее реально, цифры стартуют от 13.50.
Что касается «Бенфики», ворота которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, то на чемпионство «орлов» можно поставить с коэффициентом 17.00. Португальский клуб – 6-й фаворит из 8 коллективов.
Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров:
- Ливерпуль – 2.00
- Байер – 4.50
- Милан – 7.00
- Вест Хэм – 13.50
- Рома – 14.00
- Бенфика – 17.00
- Аталанта – 19.00
- Марсель – 21.00
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