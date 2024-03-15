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Лига Европы
15 марта 2024, 20:41 |
1042
2

Какие шансы у Трубина? Обнародованы котировки на победителя Лиги Европы

Главным претендентом на трофей является «Ливерпуль», второй фаворит – «Байер»

15 марта 2024, 20:41 |
1042
2
Какие шансы у Трубина? Обнародованы котировки на победителя Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.

Букмекерские конторы обновили котировки на триумфатора турнира. Главным фаворитом является «Ливерпуль». На подопечных Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.00.

Второй претендент на титул – «Байер». Котировки на команды Хаби Алонсо составляют 4.30.

Топ-3 замыкает «Милан» – 7.00. Шансы остальных клубов выглядят менее реально, цифры стартуют от 13.50.

Что касается «Бенфики», ворота которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, то на чемпионство «орлов» можно поставить с коэффициентом 17.00. Португальский клуб – 6-й фаворит из 8 коллективов.

Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров:

  1. Ливерпуль – 2.00
  2. Байер – 4.50
  3. Милан – 7.00
  4. Вест Хэм – 13.50
  5. Рома – 14.00
  6. Бенфика – 17.00
  7. Аталанта – 19.00
  8. Марсель – 21.00

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Liverpool-FС
Єдина команда, яка може щось протиставити це Баэр, всім іншім до Ліверпуля як до Китаю раком
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0
Saar
Я перше місце розділив би з Лівером і Міланом.
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