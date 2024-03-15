Какие шансы у Трубина? Обнародованы котировки на победителя Лиги Европы

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2023/24.

Букмекерские конторы обновили котировки на триумфатора турнира. Главным фаворитом является «Ливерпуль». На подопечных Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.00.

Второй претендент на титул – «Байер». Котировки на команды Хаби Алонсо составляют 4.30.

Топ-3 замыкает «Милан» – 7.00. Шансы остальных клубов выглядят менее реально, цифры стартуют от 13.50.

Что касается «Бенфики», ворота которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, то на чемпионство «орлов» можно поставить с коэффициентом 17.00. Португальский клуб – 6-й фаворит из 8 коллективов.

Кто выиграет Лигу Европы 2023/24? Мнение букмекеров: