Определен лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24
Рафинья оформил дубль в поединке «ПСЖ» – «Барселона» (2:3)
В УЕФА назвали лучшего игрока недели Лиги чемпионов, на который состоялись первые матчи 1/4 финала турнира.
Им стал 27-летний бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья, который в поединке против «ПСЖ» в Париже оформил дубль.
Конкуренцию бразильцу составляли Антуан Гризманн («Атлетико»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Ответные встречи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24 состоятся 16 и 17 апреля.
ВИДЕО. Рафинья – лучший игрок недели в Лиге чемпионов!
Raphinha takes the award this week 🥇#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/ycymjx8TPV— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2024
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