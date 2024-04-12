Определен лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24

В УЕФА назвали лучшего игрока недели Лиги чемпионов, на который состоялись первые матчи 1/4 финала турнира.

Им стал 27-летний бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья, который в поединке против «ПСЖ» в Париже оформил дубль.

Конкуренцию бразильцу составляли Антуан Гризманн («Атлетико»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Ответные встречи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24 состоятся 16 и 17 апреля.

ВИДЕО. Рафинья – лучший игрок недели в Лиге чемпионов!