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Лига чемпионов
12 апреля 2024, 20:28 |
484
1

Определен лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24

Рафинья оформил дубль в поединке «ПСЖ» – «Барселона» (2:3)

12 апреля 2024, 20:28 |
484
1
Определен лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В УЕФА назвали лучшего игрока недели Лиги чемпионов, на который состоялись первые матчи 1/4 финала турнира.

Им стал 27-летний бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья, который в поединке против «ПСЖ» в Париже оформил дубль.

Конкуренцию бразильцу составляли Антуан Гризманн («Атлетико»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Ответные встречи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24 состоятся 16 и 17 апреля.

ВИДЕО. Рафинья – лучший игрок недели в Лиге чемпионов!

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Рафинья Диас лучший игрок Барселона ПСЖ ПСЖ - Барселона Лига чемпионов Антуан Гризманн Мартин Эдегор Фил Фоден
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
А двушку который Ливерпулю положил где ?
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Теннис
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