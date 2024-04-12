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  4. Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 20:12 |
1833
7

Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ

Андрей в заявке на матч чемпионата Украины

12 апреля 2024, 20:12 |
1833
7
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В пятницу «Динамо» прибыло в «Александрию», где 13 апреля проведет матч чемпионата Украины против команды Руслана Ротаня. В заявке киевлян есть лидер Андрей Ярмоленко.

Ранее была информация о рецидиве травмы украинского вингера.

Отметим отсутствие в заявке вратаря Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в прошлой встрече против с ЛНЗ – «Динамо» потеряло очки (1:1).

Матч «Александрия» – «Динамо» начнется в 15:30.

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.

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Динамо Киев Александрия Александрия - Динамо Руслан Нещерет Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Burevestnik
з Нещеретом все ясно, але у всіх бувають метелики...
було б цікаво ДК в два нападники: Ванат+Пономаренко.   
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+1
Gargantua
мне в молодежке очень нравился Игнатенко.
Но потом травма и он оказался вообще без игровой практики. Надеюсь он реанимирует карьеру.
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+1
Falko
Головне, Супряга в заявці )
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0
AK.228
Русік , Русік
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0
Pavel_i_CO
Повністю бойовий склад. Ще й Царенко відновився і сьогодні зіграв за Ю19. Тільки Київ, тільки перемога!!!
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0
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