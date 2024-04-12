Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ

В пятницу «Динамо» прибыло в «Александрию», где 13 апреля проведет матч чемпионата Украины против команды Руслана Ротаня. В заявке киевлян есть лидер Андрей Ярмоленко.

Ранее была информация о рецидиве травмы украинского вингера.

Отметим отсутствие в заявке вратаря Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в прошлой встрече против с ЛНЗ – «Динамо» потеряло очки (1:1).

Матч «Александрия» – «Динамо» начнется в 15:30.

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.