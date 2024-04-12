Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Андрей в заявке на матч чемпионата Украины
В пятницу «Динамо» прибыло в «Александрию», где 13 апреля проведет матч чемпионата Украины против команды Руслана Ротаня. В заявке киевлян есть лидер Андрей Ярмоленко.
Ранее была информация о рецидиве травмы украинского вингера.
Отметим отсутствие в заявке вратаря Руслана Нещерета, который допустил результативную ошибку в прошлой встрече против с ЛНЗ – «Динамо» потеряло очки (1:1).
Матч «Александрия» – «Динамо» начнется в 15:30.
Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко;
Защитники: Попов, Биловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота;
Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев;
Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.
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