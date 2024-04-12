Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Меня приглашали в сборную еще на матч с Нидерландами»

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 138) рассказала о дебютном вызове в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинг и разницу между командными и индивидуальными матчами:

«Меня впервые пригласили сыграть за сборную еще в прошлый раз, когда мы играли матч против сборной Нидерландов в Литве. Я не смогла тогда уехать, потому что у меня были проблемы с выездом из США. На этот раз мне тоже написали. Игра должна была состояться в самой Америке. Так что для меня это очень классно. Из дома мне лететь сюда где-то три часа.

Когда мне позвонил по телефону капитан Михаил Филима, то я была очень рада. Мне было безразлично, каким номером я буду, третьим или пятым. Для меня это отличная возможность. Я люблю свою страну. Если бы у меня была такая возможность, я бы жила в Украине, но сейчас такие обстоятельства, что я не могу.

В команде меня приняли хорошо. Особых ритуалов для новичков, как у футболистов, нет, но на официальном ужине мне пришлось говорить. Мне сказали, что это будет новая традиция, и она началась с меня. Я была не очень рада, но вроде бы выступила хорошо. Было весело.

Я знаю, что такое играть в команде, потому что играла в команде своего университета. Когда ты в одной команде с украинками, это похожая история, но это даже лучше. Это очень классная атмосфера. Мы все друг друга понимаем, все на одной волне. Я наслаждаюсь своим временем здесь, нашими тренировками.

Быть здесь с Лесей, Элиной и сестрами Киченок, делить с ними корт – это, можно сказать, большая честь для меня. Поэтому я очень рада, что у меня появилась возможность приехать. Мне так классно здесь тренироваться со всеми девчонками, что я чувствую, что могу выйти и сыграть.

Но если я даже не буду играть, буду просто поддерживать их. Думаю, что у нас может все получиться. Я надеюсь, что я смогу помочь команде на корте или вне корта. Но в любом случае я надеюсь, что у нас все получится», – сказала Стародубцева.

12 апреля первыми на корт в матчевом противостоянии выйдут Леся Цуренко и Ана Богдан.