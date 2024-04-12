12 апреля женская сборная Украины по теннису начнет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первыми на корт Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) выйдут Леся Цуренко (WTA 42) и Ана Богдан (WTA 64).

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Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Следующими очный поединок проведут Элина Свитолина (WTA 18) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

Леся Цуренко – Ана Богдан

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Элина Свитолина – Ана Богдан

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Леся Цуренко – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция