Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дополнительные места в ЛЧ. Италия почти там, битва Англии и Германии
Лига чемпионов
12 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:55
697
1

Дополнительные места в ЛЧ. Италия почти там, битва Англии и Германии

В Серии A ожидается большое сражение за 5-е место

12 апреля 2024, 18:13 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:55
697
1
Дополнительные места в ЛЧ. Италия почти там, битва Англии и Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитический портал Opta после первых четвертьфинальных матчей еврокубков с 99,8% вероятности прогнозирует, что дополнительное пятое место в Лиге чемпионов сезона 2024/25 получит Италия.

Команды Серии A уже не представлены в Лиге чемпионов, но исправно набирают баллы в коэффициент в Лиге Европы и Лиге конференций. Например, вчера удалось выиграть «Аталанте» и «Роме» (правда, римляне обыграли «Милан»), а «Фиорентина» сыграла вничью.

Если Италия почти гарантировала себе пятую команду в новой Лиге чемпионов (сейчас пятое место занимает «Рома», которая опережает «Аталанту» на 5 очков), то за еще один дополнительный слот в ЛЧ ведут борьбу Англия и Германия.

Opta считает, что у Англии шансы выше (57,8% против 41,8%). А вот шансы Испании и Франции на уровне статистический погрешности.

Дополнительные места в турнире появились после решения УЕФА внедрить новый формат с сезона 2024/25, когда вместо привычного группового турнира с 32 клубами будет общая лига 36 команд с матчами по швейцарской системе.

Ранее сообщалось о шансах «Шахтера» попасть в новую Лигу чемпионов.

По теме:
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина
ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
Лига чемпионов УЕФА таблица коэффициентов УЕФА
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Двойной ракетный удар прервал футбольный матч в Харькове
Футбол | 11 апреля 2024, 20:42 1
ВИДЕО. Двойной ракетный удар прервал футбольный матч в Харькове
ВИДЕО. Двойной ракетный удар прервал футбольный матч в Харькове

В НОК Украины напоминают, что рф – это террористическое государство

Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад
Футбол | 12 апреля 2024, 17:37 0
Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад
Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад

Николай Шершун был основателем ДЮФК «Подолье»

Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Футбол | 12.04.2024, 10:49
Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Футбол | 11.04.2024, 23:55
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 11.04.2024, 20:08
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Этот прогноз Опты от какого числа? В том, что Италия будет среди двух счастливчиков у меня лично сомнений почти не было. А вот кто второй тут интересно. На этой неделе Англия немного сдала свои позиции в этой борьбе. Вполне реально, что на следующей еврокубковой неделе все английские клубы могут вылететь, подарив бонусное место в ЛЧ Германии. Так что сейчас шансы я бы сказал не 58 на 42, а 50 на 50.
У Испании после раннего вылета всех представителей кроме ЛЧ ожидаемо не осталось шансов, тут аж целый 0,1% им дают, 0 это 0))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
12.04.2024, 08:11 2
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
10.04.2024, 19:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем