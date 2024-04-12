Дополнительные места в ЛЧ. Италия почти там, битва Англии и Германии
В Серии A ожидается большое сражение за 5-е место
Аналитический портал Opta после первых четвертьфинальных матчей еврокубков с 99,8% вероятности прогнозирует, что дополнительное пятое место в Лиге чемпионов сезона 2024/25 получит Италия.
Команды Серии A уже не представлены в Лиге чемпионов, но исправно набирают баллы в коэффициент в Лиге Европы и Лиге конференций. Например, вчера удалось выиграть «Аталанте» и «Роме» (правда, римляне обыграли «Милан»), а «Фиорентина» сыграла вничью.
Если Италия почти гарантировала себе пятую команду в новой Лиге чемпионов (сейчас пятое место занимает «Рома», которая опережает «Аталанту» на 5 очков), то за еще один дополнительный слот в ЛЧ ведут борьбу Англия и Германия.
Opta считает, что у Англии шансы выше (57,8% против 41,8%). А вот шансы Испании и Франции на уровне статистический погрешности.
Дополнительные места в турнире появились после решения УЕФА внедрить новый формат с сезона 2024/25, когда вместо привычного группового турнира с 32 клубами будет общая лига 36 команд с матчами по швейцарской системе.
Ранее сообщалось о шансах «Шахтера» попасть в новую Лигу чемпионов.
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