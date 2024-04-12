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  4. ХАВИ: «Мое решение об уходе дало спокойствие Барселоне»
Испания
12 апреля 2024, 17:27 |
354
0

ХАВИ: «Мое решение об уходе дало спокойствие Барселоне»

Тренер «Барселоны» не изменит свое решение

12 апреля 2024, 17:27 |
354
0
ХАВИ: «Мое решение об уходе дало спокойствие Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил о том, что не изменит своего решения покинуть каталонский клуб в конце нынешнего сезона:

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял – правильное, оно дало спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и окружающей среде. Я не меняю своего мнения».

Напомним, в среду «Барселона» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля.

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Хави Барселона
Источник Фабрицио Романо
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