ХАВИ: «Мое решение об уходе дало спокойствие Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил о том, что не изменит своего решения покинуть каталонский клуб в конце нынешнего сезона:

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял – правильное, оно дало спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и окружающей среде. Я не меняю своего мнения».

Напомним, в среду «Барселона» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля.