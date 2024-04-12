ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с преемником Нойера

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с 27-летним немецким голкипером Александером Нюбелем, который проводит нынешний сезон в аренде в «Штутгарте». Новое соглашение рассчитано до 2029 года, вратарь получил повышение зарплаты.

В Мюнхене рассматривают Нюбеля как преемника Мануэля Нойера, но при этом не хотят, чтобы два вратаря непосредственно конкурировали между собой, поэтому на следующий сезон Нюбель останется в аренде в «Штутгарте».

Вратарь вернется в «Баварию» после того, как Нойер завершит карьеру. Это случится в 2025 или 2026 году.