ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с преемником Нойера
Александер Нюбель проведет еще два года в аренде в «Штутгарте»
«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с 27-летним немецким голкипером Александером Нюбелем, который проводит нынешний сезон в аренде в «Штутгарте». Новое соглашение рассчитано до 2029 года, вратарь получил повышение зарплаты.
В Мюнхене рассматривают Нюбеля как преемника Мануэля Нойера, но при этом не хотят, чтобы два вратаря непосредственно конкурировали между собой, поэтому на следующий сезон Нюбель останется в аренде в «Штутгарте».
Вратарь вернется в «Баварию» после того, как Нойер завершит карьеру. Это случится в 2025 или 2026 году.
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