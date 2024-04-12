ГАСПЕРИНИ: «3:0 – хороший задел, но Ливерпуль – необычная команда»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу 3:0 над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы:

«Мы довольны победой 3:0, и это хороший задел, но «Ливерпуль» — необычная команда, которая может забить в любой момент.

Это замечательный и необычный результат для истории «Аталанты», для всех болельщиков, которые приехали в Ливерпуль с такой страстью ради клуба.

То, что мы сыграли четвертьфинал Лиги Европы на «Энфилде», вызывает у нас чувство гордости, и этот результат останется в памяти. Не всегда удается выиграть трофеи, но, когда ты можешь войти в историю такого клуба, как наш, это тоже многого стоит.

Вот почему мы так счастливы, мы играли на историческом стадионе, который известен во всей Европе. Мы побеждали здесь несколько лет назад, также в Ливерпуле против «Эвертона», но, когда мы были на «Энфилде» в прошлый раз, это случилось без болельщиков. Это совершенно другое ощущение. Замечательно видеть, как болельщики были счастливы, и это самое большое удовлетворение».