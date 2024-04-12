Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок

Последнее по счету зимнее трансферное окно европейские топ-клубы прошли без валидола. И без особых напрягов. По всей видимости, главные трансферные события года произойдут нынешним летом. И не только возможным завершением многолетней «саги Мбаппе» может быть ознаменован следующий «Юрьев день».

Не исключено, что трансферный рынок взорвут игроки, которые пока что в силу определенных причин не обласканы повышенным вниманием СМИ. В первую очередь потому, что они не играют в европейской топ-пятерке чемпионатов. Но это отнюдь не значит, что такие футболисты не заслуживают пристального внимания. Сегодня мы поговорим о некоторых из тех, кто летом, скорее всего, пойдет на повышение.

Виктор Дьекереш

Возраст: 25 лет

Гражданство: Швеция

Клуб: «Спортинг» (Португалия)

Что ни говори, но португальские клубы действительно умеют отыскивать на «бездорожье» настоящие самородки. Минувшим летом «Спортинг» приобрел у английского «Ковентри» нападающего Виктора Дьекереша. Приобрел за очень приличную для лиссабонского клуба сумму – 21 миллион евро. Однако по окончании нынешнего сезона «Спортинг» может продать этого нападающего в пять раз дороже.

Дьекереш – настоящее открытие текущего чемпионата Португалии. На счету шведа – 36 забитых мячей и 14 результативных передач в 40 поединках (во всех турнирах). С 22 голами он является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. А по средним оценкам – безоговорочно лучший футболист первенства.

Виктор хорошо проявил себя и на прежнем месте, в Чемпионшипе, где тоже нередко забивал. Но именно в команде Рубена Аморима он стал настоящей звездой. Сейчас его трансферная стоимость – порядка 55 миллионов евро. Но «Спортинг» собирается выручить за своего диаманта не меньше ста миллионов. Так что «Челси» и «Арсеналу» придется серьезно раскошелиться, чтобы заполучить этого игрока, на которого лондонские клубы имеют виды. А «Спортинг» в данном случае может себе позволить играть на «удержание счета»: контракт Дьекереша с лиссабонцами рассчитан аж до 2028 года.

Жоау Невеш

Возраст: 19 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Бенфика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Этого парня уже сейчас называют вторым Ренату Санчешем. Или вторым Луишем Фигу. За неимоверный талант. Парню лишь 19 лет, а за ним уже выстроилась целая очередь из топ-клубов, стремящихся заполучить молодую звездочку.

Жоау Невеш – воспитанник «Бенфики». В команде нашего Анатолия Трубина Невеш играет на позиции опорного полузащитника. Несмотря на столь юный возраст и столь ответственную позицию на поле, является игроком основного состава. Во всех турнирах в нынешнем сезоне за «орлов» Жоау сыграл 45 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Фактически с первых матчей Невеша за первую команду «Бенфики», за ним стали пристально присматриваться скауты ведущих клубов Европы. «Бенфика» оперативно подсуетилась и прописала в контракте Невеша клаусулу размером 150 миллионов. Причем, не евро, а фунтов.

Но даже несмотря на кусающуюся цену, Жоау Невеш уже летом наверняка сменит прописку. «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «МанСити» и «Ньюкасл» – вот та очередь, которая выстроилась за молодым португальцем. Но наиболее рьяный интерес к Невешу проявляет «МанЮнайтед».

Эванилсон

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

Вы могли видеть этого футболиста не только по матчам чемпионата Португалии, а и в Лиге чемпионов, где на групповом раунде его «Порту» пересекся с нашим «Шахтером». И его «Порту» в итоге оказался сильнее нашего «Шахтера». А в третьем туре группового этапа ЛЧ Эванилсон забил сразу три мяча в ворота «Антверпена», выйдя на замену. Бразилец после того поединка был назван игроком недели в Лиге чемпионов.

А еще он разрывает и чемпионат Португалии, регулярно оставляя свои автографы в воротах соперников «Порту». На его счету – 22 мяча и шесть голевых передач во всех турнирах.

Трансферная стоимость Эванилсона - порядка тридцати миллионов евро. Однако «Порту» если и собирается расставаться со своим лучшим игроком в нынешнем чемпионате, то за сумму, как минимум в два раза выше трансферной.

Наиболее реальными претендентами на бразильца из «Порту» называются «Арсенал», «Ньюкасл» и «Милан».

Сантьяго Хименес

Возраст: 22 года

Гражданство: Мексика

Клуб: «Фейеноорд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Молодой мексиканец – главное действующее лицо роттердамской команды в атаке. В конце прошлого года Хименес побил бомбардирский рекорд экс-форварда «Аякса» Луиса Суареса, державшийся 14 лет. За календарный 2009 год «кусающийся» уругваец забил за амстердамцев 30 мячей. За календарный 2023 год Сантьяго Хименес забил за «Фейеноорд» 31 гол.

Он и сейчас на передовых позициях в гонке бомбардиров Эредивизи. На его счету – 21 гол. Запомнился дублем в ворота «Лацио» в матче Лиги чемпионов.

На данный момент Сантьяго Хименес является самым дорогостоящим футболистом не только «Фейеноорда», но и в целом чемпионата Нидерландов. Его трансферная стоимость – в районе 45 миллионов евро.

Очень вероятно, что уже в следующем сезоне Хименес окажется в новом клубе. «Наполи» рассматривает его, как замену Осимхену. А «Тоттенхэм» видит в нем наследника Кейна. А еще мексиканцем интересуются «Арсенал», «Челси», «Вест Хэм» и «Барселона».

Йохан Бакайоко

Возраст: 20 лет

Гражданство: Бельгия

Клуб: ПСВ

Йохан Бакайоко

Воспитанник клуба из Эйндховена не блещет результативностью Хименеса, однако Бакайоко – не менее лакомый кусочек для топ-клубов в ближайшее трансферное окно. По заверениям зарубежных СМИ, Йохан Бакайоко – «трансферная цель номер один» сразу для нескольких известных клубов: «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Боруссии» (Дортмунд).

Однако вряд ли немецкий клуб может себе позволить приобрести молодого бельгийского вингера. Несмотря на его «себестоимость» - 40 миллионов евро, ПСВ собирается выручить за своего главного на данный момент таланта порядка 70 миллионов евро.

Несмотря на столь юный возраст, Йохан является стабильным игроком основы и в своем клубе, и в национальной сборной Бельгии.

Его отличительной игровой чертой является скоростное умение работать с мячом. И дриблинг.

Оскар Глух

Возраст: 20 лет

Гражданство: Израиль

Клуб: «Ред Булл Зальцбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Глух

В начале прошлого года молодой полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Оскар Глух за семь миллионов евро ушел к лидеру чемпионата Австрии – «Зальцбургу». Глух засветился по-настоящему в израильской молодежке. Со своей национальной командой он завоевал путевку на Олимпиаду в Париже, где сыграет и наша олимпийская сборная.

Глух является также игроком основы национальной сборной Израиля, за которую провел 12 матчей и отметился тремя точными ударами.

Еще до перехода в «Зальцбург» на Глуха претендовала «Барселона». Оскар очень подходит под стиль блауграны – он техничный, пластичный и отлично видит поле. Но «Ред Булл» опередил каталонцев.

И теперь если «Барса» все еще хочет приобрести этого универсала, ей необходимо будет раскошелиться. Ибо его трансферная стоимость выросла в три раза. А на «выходе» цена за израильского таланта может достичь отметки в 50 миллионов евро. Вряд ли такая сумма будет подъемной для «Барселоны».