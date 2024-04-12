Ольга ЯНЧУК: «На меня Жерсон Родригеш никогда руку не поднимал»

Бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук, ранее состоявшая в отношениях с люксембургским футболистом Жерсоном Родригешем, отреагировала на проблемы с законом экс-динамовца.

– Вы в курсе последних проблем с законом Жерсона?

– Да, конечно. Я в курсе всех ситуаций. Мы на связи каждый день. На самом деле много пишут неправдивого. Сейчас он тренируется в Словакии, и у него все хорошо. В следующем матче он должен играть. Когда я все это читаю в СМИ, то также задаю ему вопросы. Он отвечает: «Можешь ничего не читать. Спрашивай напрямую у меня. У меня все хорошо".

– Пишут, что его из сборной Люксембурга могут исключить.

– Насколько я знаю, то ситуация сейчас 50/50. От Жерсона я не слышала, что это уже принятое решение. Я все же отталкиваюсь не от новостей в прессе, а от его слов.

– Жерсону инкриминируют домашнее насилие. Он когда-нибудь применял к вам физическую силу?

– Нет. Поэтому мне было очень трудно поверить в эту информацию. Я его защищала и даже в инстаграме записывала сторис, где говорила, что не верю, что он кому-то мог нанести вред. Хотя его признали виновным. Я была шокирована, потому что на меня он никогда руку не поднимал.