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  4. Кабаев назвал самого ответственного игрока Динамо относительно тренировок
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 12:57 |
620
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Кабаев назвал самого ответственного игрока Динамо относительно тренировок

Хавбек – о партнерах по коллективу

12 апреля 2024, 12:57 |
620
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Кабаев назвал самого ответственного игрока Динамо относительно тренировок
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев рассказал о тренировочном процессе в команде Александра Шовковского.

В «Динамо» обычно основной части занятия предшествует работа в тренажерном зале.

– Не каждый футболист любит занятия в фитнес зале, но мы понимаем, что это нужно. Сейчас уже привыкли, ведь в новом зале занимаемся уже почти год. Ходим сюда каждый день: сначала перед тренировкой, потом занимаемся на поле, и после занятия по желанию можно прийти сюда поработать. Это неотъемлемая часть жизни футболиста.

Упражнения есть в широком доступе. Можно посмотреть в интернете, есть тренеры по физической подготовке в команде, кроме того, я занимаюсь еще с одним тренером, есть нутрициолог, словом, много средств, которые помогают хорошо играть и забивать мячи.

Кто прибывает на базу раньше всех? Первым на базу всегда приезжает Буяльский. Бывает, я приезжаю за час-полтора до сбора, а его машина уже стоит. Мы с ним шутим по этому поводу, он говорит, во сколько бы ты ни приехал, я буду всегда раньше тебя (улыбается).

Ранее Александр Караваев рассказал о состоянии «Динамо» после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах.

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Владислав Кабаев Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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