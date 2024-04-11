Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев рассказал, как команда себя чувствует после ничьей 1:1 в игре с ЛНЗ в УПЛ, и как готовится к выездному поединку с «Александрией»:

– Конечно, после ничьи дома с ЛНЗ (1:1) чувствуем себя немного подавленными, но понимаем, что в футболе такое бывает. Впереди у нас еще есть много игр, главное - сделать выводы из этого матча, внести коррективы и готовиться уже к следующему поединку. В четверг у нас будет теоретическое занятие, на котором разберем прошлую игру и будем готовиться к «Александрии».

– Расскажите, чему была посвящена тренировка? Показалось, она прошла эмоционально и с хорошим настроением?

– Да, все верно. Сегодняшняя тренировка способствовала возвращению положительных эмоций, мы сыграли мини-турнир. Это было нужно для поднятия настроения, чтобы мы быстрее переключались с прошлого поединка на следующий. Только через работу каждый день мы можем совершенствоваться.

– Уже думаете о будущем сопернике?

– Да, с прошлого матча уже переключаемся на следующий, нужно сделать анализ и забыть о ничьей, ведь это уже история. Самая главная каждая следующая игра, поэтому готовимся непосредственно к «Александрии».

– Какое впечатление у вас осталось после прошлого матча с «Александрией»?

– Команда выглядела очень сильно, когда ее тренером был Владимир Шаран, потом наставник поменялся, команду возглавил Юрий Гура. Теперь главным тренером стал Руслан Ротань, и мне нравится, как «Александрия» играет на протяжении всего этого времени, команда имеет свой стиль. Бывает, у них кое-что не получается, но мы видим, что в нынешнем сезоне они уверенно играют в свою игру, придерживаются структуры.

Поэтому, думаю, нам будет очень трудно. Но команды, которые хотят играть в футбол и демонстрируют свою игру, а не только думают о достижении результата, как раз и нравятся. Поэтому ожидаю очень серьезную и интересную игру, ведь, повторюсь, наш соперник демонстрирует очень приличный футбол.

– Что попробуете усовершенствовать в игре «Динамо», чтобы в матче с «Александрией» избежать неприятного сюрприза в виде потери очков, который был с ЛНЗ?

– Постараемся делать акцент на собственную игру, на реализацию моментов и не повторять своих ошибок, ведь знаем, что были проблемы, которые нужно решить и избегать их в будущем. А прежде всего, подчеркну, это реализация.

– Под руководством Александра Шовковского «Динамо» не проиграло ни одного матча, это приятная тенденция?

– Да, это очень хорошо, потому что результат всегда стоит на первом месте, особенно, для такой команды как «Динамо». Уже после того, как результат обеспечен, нужно постепенно налаживать свою игру, что мы и будем делать.

– В матчах, оставшихся до завершения чемпионата, нельзя допускать «осечек»?

– Мы говорили об этом еще давно. Осенью был период, когда у нас было и большее отставание от нашего конкурента, потом оно сократилось, потом очков было поровну. Всегда говорят, что нам нельзя делать ошибок, что нужно побеждать в каждом матче. Мы все это понимаем. Будем выходить на поле и делать свое дело. Выходим на каждую игру, чтобы победить. Но это футбол, здесь бывает всякое.