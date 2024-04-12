Моуриньо отказался посетить матч Бенфика – Марсель. Известна причина
Португальцу пророчат пост в стане «орлов»
Португальский специалист Жозе Моуриньо планировал, но передумал посещать игру «Бенфики» с «Марселем» в 1/4 финала Лиги Европы, которая состоялась в четверг, 11 апреля.
Сообщается, что Моуриньо решил отказаться от визита на стадион, чтобы не подкреплять слухи о его вероятном назначении на пост главного тренера «Бенфики».
Как известно, 61-летний Жозе Моуриньо находится без клуба с января этого года после увольнения из римской «Ромы».
Ранее экс-нападающий сборной Италии вынес вердикт будущему Моуриньо.
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