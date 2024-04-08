Экс-нападающий сборной Италии вынес вердикт будущему Моуриньо

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано подверг критике экс-наставника римской «Ромы» Жозе Моуриньо.

«Как тренер, Моуринью сейчас полностью закончился. Он уже не способен заниматься тренерской деятельностью, делает то, что и десять лет назад. Он не хотел играть с Паредесом и предпочитал Бове перед Пеллегрини.

Де Росси дал «Роме» веру, что они сильная команда. Он делает чрезвычайную работу. Ему это всегда было назначено», – заявил Кассано.

Как известно, «Рома» после увольнения Жозе Моуриньо в январе этого года одержала 10 побед, 3 ничьих, а проиграла 2 матча.