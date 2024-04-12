ХАЦКЕВИЧ: «Я мог ударить в ответ, но тогда был бы большой конфликт»

Белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич рассказал о скандальной драке с фанатами «Заглембе» Сосновец.

– Что случилось во время работы в «Заглембе»? Вас действительно били хулиганы, которые отождествляли себя с клубом?

– Во-первых, то, что произошло, заставило меня решить больше не работать в этом клубе. На тренировку пришла агрессивно настроенная группа людей в балаклавах и начала жаловаться на команду. Когда я вернулся к ним, я сказал на английском: «Снимите маски». Тогда один человек нанес удар. Я заблокировал его. Закон улицы гласит, что если вас первым ударили, вы можете ударить в ответ. Но я понимал, что если я отвечу, то будет большой конфликт с последствиями, которые трудно предсказать.

Люди, которые приходят пообщаться с командой, делают это без масок. Я пошел в раздевалку, потому что мне нужно было убежать от толпы. Часть игроков также пошла туда. Дальше разговор на поле продолжился. Спортивный директор клуба может сказать больше, потому что он остался на поле и общался с ними. Я сам ушел. Меня никто не беспокоил и не бил.

– Так это неправда, что Вас били?

– Вы видите, что я имею какие-то травмы?

– Вас хулиганы ногами не били?

– Нет, тогда я вел тренировку и не пострадал. Тогда в интернете написали, что избили тренера. Могу подтвердить, что около 25 человек пришли на тренировку и напали на нас. Действительно, этот удар был достаточно серьезным, он может иметь последствия для других. Все, что происходило на поле, я знаю от спортивного директора и игроков. Для меня это был шок. Эта толпа спросила: «Кто не забил пенальти? Кто получил красную карточку?». Они даже не знают игроков. Вы такие настоящие болельщики, но не знаете игроков?

– Потому что они хулиганы, а не болельщики.

– Этот случай означает, что я больше не работаю в «Заглембе». Все остальное мне понравилось. Не забуду поддержку на трибунах, там были настоящие болельщики. Их невозможно спутать с этой толпой. Для меня также была важна реакция команды. Этот момент показал, кто есть кто. Кто стоял за мной, а кто нет. Кто из тренеров был на моей стороне, а кто ничего не сделал. Теперь я знаю, кому из игроков и тренеров могу пожать руку. Не все в тренерском штабе были в одной лодке.