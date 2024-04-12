Степаненко сделал решительное заявление о планах

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал достижения отметки в 500 матчей в форме донецкого клуба.

– Это значит, что я уже очень много лет играю в футбол. Я, если честно, не знал, что будет дата, такая цифра. Мне сказали уже после игры. Я немного удивился, потому что я не считал. Это приятно. Это говорит о том, что я уже достаточно сделал в украинском футболе, но всегда говорю себе, что мне важно не количество, а то, как я сыграл и что я принес команде. Я никогда не гнался за цифрами.

– Что тебе сказали товарищи по команде, друзья, тренерский штаб? Возможно, еще кто-нибудь поздравил.

– Некоторые друзья позвонили, сказали, что некоторые молодые ребята не умеют считать такую цифру. Кое-кто напомнил о том, какой я уже старый. Все поздравили, мне очень приятно, это вдохновляет. Впереди есть еще ребята, у меня еще есть силы играть. Дай Бог здоровья.

Как известно, Степаненко играет за «Шахтер» с 2010 года, перейдя из запорожского «Металлурга».

Ранее Тарас Степаненко оценил своего конкурента по сборной Украины.