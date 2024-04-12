Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ошеломил фанатов, которые заметили, что футболист играл в покер во время празднования дня рождения шестимесячной дочери. Видео было опубликовано в социальной сети.

Во время исполнения торжественной песни Неймар, державший девочку за руку вместе с бывшей девушкой Бруной Бьянкарди, отвернулся, чтобы совершить ход в онлайн игре. Такой поступок не понравился общественности. Многие фанаты распространили видео и раскритиковали 32-летнего футболиста.

Ранее Неймар, ставший послом PokerStars, сообщил, что намерен стать профессионалом после окончания карьеры футболиста.

В настоящий момент бразилец лечится от травмы крестообразной связки и мениска левого колена, полученных в матче за национальную команду в октябре 2023 года.