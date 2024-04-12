Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Бразилец хочет стать профессиональным карточным игроком после завершения карьеры
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ошеломил фанатов, которые заметили, что футболист играл в покер во время празднования дня рождения шестимесячной дочери. Видео было опубликовано в социальной сети.
Во время исполнения торжественной песни Неймар, державший девочку за руку вместе с бывшей девушкой Бруной Бьянкарди, отвернулся, чтобы совершить ход в онлайн игре. Такой поступок не понравился общественности. Многие фанаты распространили видео и раскритиковали 32-летнего футболиста.
Ранее Неймар, ставший послом PokerStars, сообщил, что намерен стать профессионалом после окончания карьеры футболиста.
В настоящий момент бразилец лечится от травмы крестообразной связки и мениска левого колена, полученных в матче за национальную команду в октябре 2023 года.
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