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12 апреля 2024, 10:49 |
576
2

Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери

Бразилец хочет стать профессиональным карточным игроком после завершения карьеры

12 апреля 2024, 10:49 |
576
2
Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ошеломил фанатов, которые заметили, что футболист играл в покер во время празднования дня рождения шестимесячной дочери. Видео было опубликовано в социальной сети.

Во время исполнения торжественной песни Неймар, державший девочку за руку вместе с бывшей девушкой Бруной Бьянкарди, отвернулся, чтобы совершить ход в онлайн игре. Такой поступок не понравился общественности. Многие фанаты распространили видео и раскритиковали 32-летнего футболиста.

Ранее Неймар, ставший послом PokerStars, сообщил, что намерен стать профессионалом после окончания карьеры футболиста.

В настоящий момент бразилец лечится от травмы крестообразной связки и мениска левого колена, полученных в матче за национальную команду в октябре 2023 года.

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Неймар покер день рождения видео
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Serhii P.
Та це вже не футболіст, дивуюсь як з ним ще не розірвали контракт. Хоча, ці гроші, швидше не за його гру, а за іміджеві права та популяризацію Саудівської Аравії у світі.
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Ярослав Ігорович
Кому не все одно, що робить людина, яка може собі дозволити робити багато речей? Мене більше бентежить, шо вони святкують день народження ШЕСТИМІСЯЧНОЇ дитини з КОЛИШНЬОЮ дівчиною. Але то їх проблеми, мене то не повинно хвилювати
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0
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