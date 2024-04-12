Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побывал в раздевалке мадридского «Реала» после первого матча с «галактикос» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

Сообщается, что норвежец появился в раздевалку мадридцев, чтобы попросить футболку полузащитника «Реала» Луки Модрича. Якобы Холанд во время беседы с хорватом назвал Луку легендой.

Напомним, ответная игра «Манчестер Сити» и «Реала» состоится в Англии 17 апреля.

Ранее стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанда.