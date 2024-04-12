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  4. Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина
Лига чемпионов
12 апреля 2024, 10:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:06
751
0

Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина

Норвежец пришел с просьбой

12 апреля 2024, 10:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:06
751
0
Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побывал в раздевалке мадридского «Реала» после первого матча с «галактикос» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

Сообщается, что норвежец появился в раздевалку мадридцев, чтобы попросить футболку полузащитника «Реала» Луки Модрича. Якобы Холанд во время беседы с хорватом назвал Луку легендой.

Напомним, ответная игра «Манчестер Сити» и «Реала» состоится в Англии 17 апреля.

Ранее стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанда.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Лука Модрич
Источник OK Diario
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