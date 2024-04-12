Лига чемпионов12 апреля 2024, 10:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:06
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Холанд после игры ЛЧ в Мадриде побывал в раздевалке Реала. Известна причина
Норвежец пришел с просьбой
12 апреля 2024, 10:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 10:06
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побывал в раздевалке мадридского «Реала» после первого матча с «галактикос» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).
Сообщается, что норвежец появился в раздевалку мадридцев, чтобы попросить футболку полузащитника «Реала» Луки Модрича. Якобы Холанд во время беседы с хорватом назвал Луку легендой.
Напомним, ответная игра «Манчестер Сити» и «Реала» состоится в Англии 17 апреля.
Ранее стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанда.
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