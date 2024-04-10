Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанда

Норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб, если кто-либо предложит за него 175 миллионов евро.

По данным Relevo, такая сумма отступных прописана в контракте форварда с «горожанами».

Напомним, Эрлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года и его контракт рассчитан до 2027-го. В нынешнем сезоне норвежец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 6 голевых передач.

Правда, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, несмотря на командную результативность, Эрлингу отличиться не удалось.