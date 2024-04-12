Легендарный Анри высказался о работе и перспективах Хави в Барселоне

Французский экс-нападающий Тьерри Анри дал оценку работе Хави в «Барселоне», а также Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

«Я не знаю, что будет с Хави. Но он не становится хорошим тренером, он был им. Я всегда считал, что Хави – хороший тренер, и он им является.

Теперь, когда результаты улучшились, все говорят, что он должен остаться. Месяц назад они говорили, что он должен уйти. Нет. С тренером так не разговаривают. Стабильность имеет значение. Вы можете увидеть это на примере Микеля Артеты. В течение двух лет дела в «Арсенале» шли не очень хорошо. Ему дали время, и он построил кое-что. Кстати, Хави ведь уже выигрывал Ла Лигу.

Я вижу, что за последние два года большое количество молодых игроков выросли вместе с ним, и он не боится ставить их в состав. Когда Клопп делает это, все хвалят его, что он не боится ставить молодых в состав. С Хави все то же самое. Он и раньше был хорош, он хорош и сейчас», – заявил Анри.

«Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от мадридского «Реала» на 8 очков.

10 апреля каталонцы в гостях обыграли «ПСЖ» со счетом 3:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.