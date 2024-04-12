Капитан женской сборной Украины оценил предстоящий матч против Румынии

Капитан сборной Украины Михаил Филима прокомментировал предстоящее противостояние с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

«На мой взгляд, это будет тяжелый матч. Командное соревнование это всегда очень волнительно. Здесь сыграют две сильные сборные.

Что касается подготовки к матчу, у нас здесь есть все условия. Замечательная территория отеля рядом с теннисным центром. Мы не теряем время на пробки, так что у нас есть все, чтобы качественно подготовиться.

Я думаю, что каждый матч будет очень, очень важен для обеих команд. Для меня более чем важными будут оба одиночных матча в первый день. Возможно, в последнем парном матче у нас будет немного больше шансов, потому что сестры Киченок, хорошо провели прошлый уик-энд в Чарльстоне, где дошли до финала. Посмотрим, никто не знает, как все сложится», – рассказал Филима.

Напомним, поединок сборных Украины и Румынии стартует сегодня, 12 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка матча Украина – Румыния.