Капитан женской сборной Украины оценил предстоящий матч против Румынии
Михаил Филима поделился ожиданиями
Капитан сборной Украины Михаил Филима прокомментировал предстоящее противостояние с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
«На мой взгляд, это будет тяжелый матч. Командное соревнование это всегда очень волнительно. Здесь сыграют две сильные сборные.
Что касается подготовки к матчу, у нас здесь есть все условия. Замечательная территория отеля рядом с теннисным центром. Мы не теряем время на пробки, так что у нас есть все, чтобы качественно подготовиться.
Я думаю, что каждый матч будет очень, очень важен для обеих команд. Для меня более чем важными будут оба одиночных матча в первый день. Возможно, в последнем парном матче у нас будет немного больше шансов, потому что сестры Киченок, хорошо провели прошлый уик-энд в Чарльстоне, где дошли до финала. Посмотрим, никто не знает, как все сложится», – рассказал Филима.
Напомним, поединок сборных Украины и Румынии стартует сегодня, 12 апреля, в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка матча Украина – Румыния.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева провели хороший первый тайм и невнятный второй
Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы