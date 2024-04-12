Украина – Румыния. Шанс сыграть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

В пятницу и субботу, 12-13 апреля, пройдет встреча квалификации Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Румынии. Встреча пройдет на зеленых грунтовых кортах комплекса Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Победительницы встречи выходят в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2024.

Сборная Украины

Элина Свитолина (№18 WTA)

Леся Цуренко (№42 WTA)

Людмила Киченок (№18 WTA парный)

Надежда Киченок (№42 WTA парный)

Украинки приехали на матч практически сильнейшим составом со своей лидером в женском одиночном разряде Элиной Свитолиной и сильнейшими украинскими теннисистками в парном разряде Надеждой и Людмилой Киченок.

У Свитолиной в этом году есть и финал турнира WTA (Новая Зеландия в начале января), и 1/8 финала Australian Open, в котором она снялась из-за травмы в первом сете при счете 0-3. После этого, правда, лидер команды Украины всего дважды дошла до 1/8 финала — на «тысячнике» в Дубаи и «пятисотке» в американском Чарлстоне.

Цуренко также дважды дошла до 1/8 финала турниров WTA нынешнего сезона - в Новой Зеландии и на «тысячнике» в Катаре. На последнем украинка не смогла выйти на корт и ее соперница Наоми Осака дальше прошла без борьбы.

Людмила Киченок в нынешнем сезоне самая успешная из теннисисток, которые выйдут на корты во Флориде. В паре с Аленой Остапенко на Australian Open она добралась до финала, а перед этим взяла титул в Брисбене. А в паре с сестрой в начале апреля Людмила сыграла в финале турнира в Чарлстоне, который, правда, они проиграли Эшлинн Крюгер и Слоан Стивенс. Финал турнира в США — пока что лучший результат сезона и для Надежды Киченок, которая до того несколько раз доходила до полуфиналов с разными напарницами.

Сборная Румынии

Ана Богдан (№64 WTA)

Жаклин Кристиан (№75 WTA)

Анка Тодони (№724 WTA парный)

Мара Гае (№958 WTA парный)



Практически сильнейший состав выставила команда Румынии в одиночном разряде, хоть и без теннисистки с самым высоким рейтингом Сораны Кырсти. А в парном разряде у румынок сыграют спортсменки из нижней части первой тысячи мирового рейтинга. Неожиданный выбор, при том, что у Богдан и Кристиан рейтинг в парном разряде выше, чем у Тодони и Гае.



Ана Богдан выбыла уже в первом раунде Australian Open. После этого она добралась до финала домашнего турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, где уступила в трех сетах Каролине Плишковой, а затем трижды кряду выбывала уже в первом раунде.

Примерно так же нынешний сезон проводит Жаклин Кристиан. Она тоже выбыла по итогам первого раунда Australian Open. Затем были 1/8 финала в Австрии и полуфинал в Клуж-Напоке, после которых — серия из четырех ранних вылетов подряд. Но Кристиан смогла прервать эту серию четвертьфиналом в Чарлстоне, где навязала борьбу Дарье Касаткиной.

Что касается парниц, то обе чаще выступают на турнирах ITF. На турнире WTA в нынешнем сезоне они выступили только дома, в Клуж-Напоке, где выбыли уже по итогам первого раунда.

Расписание матчей

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

Леся Цуренко – Ана Богдан

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Элина Свитолина – Ана Богдан

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Прогноз

В принципе, проблем у сборной Украины с этим составом быть не должно. Если, конечно, они не создадут их себе сами. Сестры Киченок свой матч должны выигрывать, как и Элина Свитолина, а Леся Цуренко должна выиграть один матч из двух точно. Иными словами - для украинок взять нужные для общей победы три очка проблемой быть не должно.



Прогноз Sport.ua: победа сборной Украины со счетом 3:1 или 3:2.