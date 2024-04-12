ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они ехали, столкнулся с машиной, когда та пыталась повернуть на скоростную автомагистраль.

Как сообщает Bild, трое детей Кейна – Луи, Вивьен и Айви – серьезно не пострадали, получив поверхностные травмы, после чего их доставили в больницу на машине скорой помощи в качестве перестраховки.

Отмечается, что в машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находились несколько человек, однако, к счастью, никто не получил серьезных повреждений.

Примечательно, что на момент аварии Кейн находился в Лондоне, куда прибыла Бавария для того, чтобы провести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2). Поэтому увидеть своих детей форварду удалось только по возвращении в Мюнхен.