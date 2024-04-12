Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
Германия
12 апреля 2024, 08:35 | Обновлено 12 апреля 2024, 08:36
453
1

ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии

Сам форвард в это время был в Лондоне на матче Лиги чемпионов

12 апреля 2024, 08:35 | Обновлено 12 апреля 2024, 08:36
453
1
ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн с семьей

Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они ехали, столкнулся с машиной, когда та пыталась повернуть на скоростную автомагистраль.

Как сообщает Bild, трое детей Кейна – Луи, Вивьен и Айви – серьезно не пострадали, получив поверхностные травмы, после чего их доставили в больницу на машине скорой помощи в качестве перестраховки.

Отмечается, что в машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находились несколько человек, однако, к счастью, никто не получил серьезных повреждений.

Примечательно, что на момент аварии Кейн находился в Лондоне, куда прибыла Бавария для того, чтобы провести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2). Поэтому увидеть своих детей форварду удалось только по возвращении в Мюнхен.

По теме:
ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
В Испании уволили журналиста за оскорбление в адрес юной звезды Барселоны
Гарри Кейн дети авария больница Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 07:30 2
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

Лионель Месси оформил ассист, но это не помогло «цаплям» обыграть Монтеррей – 1:3

«Не могу сказать ничего хорошего». Клопп – о провале Ливерпуля в матче ЛЕ
Футбол | 12 апреля 2024, 02:52 0
«Не могу сказать ничего хорошего». Клопп – о провале Ливерпуля в матче ЛЕ
«Не могу сказать ничего хорошего». Клопп – о провале Ливерпуля в матче ЛЕ

Немецкий наставник «Ливерпуля» признал, что его футболисты показали слабую игру

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Футбол | 11.04.2024, 15:23
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Футбол | 11.04.2024, 09:05
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Футбол | 12.04.2024, 00:13
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Вони, напевно, не в Рено їхали
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем