Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Румынию и выйти в финал КБДК
12–13 украинки во Флориде проведут против румынок принципиальный матч
12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.
Букмекерские конторы считают «сине-желтых» явными фаворитками встречи. На победу украинской команды коэффициент составляет 1.26.
Успех румынок расценивается в 4.06.
Расписание на матчевое противостояние Украина – Румыния:
12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)
- Леся Цуренко – Ана Богдан
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)
- Элина Свитолина – Ана Богдан
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае
Букмекеры также обнародовали котировки на матчи первого игрового дня. Леся Цуренко считается андердогом встречи с Аной Богдан (2.27 vs 1.67), а Элина Свитолина – фаворитка противостояния с Жаклин Кристиан (1.41 vs 3.05).
Ставки на матч Украина – Румыния
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