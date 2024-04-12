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ITF
12 апреля 2024, 08:40 |
767
0

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Румынию и выйти в финал КБДК

12–13 украинки во Флориде проведут против румынок принципиальный матч

12 апреля 2024, 08:40 |
767
0
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Румынию и выйти в финал КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.

Букмекерские конторы считают «сине-желтых» явными фаворитками встречи. На победу украинской команды коэффициент составляет 1.26.

Успех румынок расценивается в 4.06.

Расписание на матчевое противостояние Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

  • Леся Цуренко – Ана Богдан
  • Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

  • Элина Свитолина – Ана Богдан
  • Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Букмекеры также обнародовали котировки на матчи первого игрового дня. Леся Цуренко считается андердогом встречи с Аной Богдан (2.27 vs 1.67), а Элина Свитолина – фаворитка противостояния с Жаклин Кристиан (1.41 vs 3.05).

Ставки на матч Украина – Румыния

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Источник Sport.ua
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