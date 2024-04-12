Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Румынию и выйти в финал КБДК

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.

Букмекерские конторы считают «сине-желтых» явными фаворитками встречи. На победу украинской команды коэффициент составляет 1.26.

Успех румынок расценивается в 4.06.

Расписание на матчевое противостояние Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

Леся Цуренко – Ана Богдан

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Элина Свитолина – Ана Богдан

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Букмекеры также обнародовали котировки на матчи первого игрового дня. Леся Цуренко считается андердогом встречи с Аной Богдан (2.27 vs 1.67), а Элина Свитолина – фаворитка противостояния с Жаклин Кристиан (1.41 vs 3.05).

Ставки на матч Украина – Румыния