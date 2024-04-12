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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 06:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 06:30
184
0

Штогрин и Зубков вошли в топ-5 бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, набрав 11+8 очков

12 апреля 2024, 06:23 | Обновлено 12 апреля 2024, 06:30
184
0
Штогрин и Зубков вошли в топ-5 бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Шахтер. Александр Зубков

Обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Форвард Андрей Штогрин из Черноморца (7 голов + 5 передач) и хавбек Александр Зубков из Шахтера (5+7) набрали по 12 баллов и вошли в топ-5.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 8 ассистов (19 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 5 результативных действий меньше (7 голов + 7 ассистов).

Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 8 ассистов (также 14 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+8=19
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Илья Квасница (Рух): 6+8=14
  • 4. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
  • 5. Александр Зубков (Шахтер): 5+7=12
  • 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
  • 7. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
  • 8. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10
  • 8. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 7+3=10
  • 8. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10
  • 11. Назар Волошин (Динамо): 5+5=10
  • 11. Александр Пихаленок (Днепр-1): 5+5=10

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова из Днепра-1 (8 голов).

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Источник УПЛ-ТВ
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