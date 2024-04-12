Штогрин и Зубков вошли в топ-5 бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, набрав 11+8 очков
Обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.
Форвард Андрей Штогрин из Черноморца (7 голов + 5 передач) и хавбек Александр Зубков из Шахтера (5+7) набрали по 12 баллов и вошли в топ-5.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 8 ассистов (19 результативных действий).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 5 результативных действий меньше (7 голов + 7 ассистов).
Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 8 ассистов (также 14 очков) и занимает третье место в списке лучших.
Рейтинг игроков по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+8=19
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
- 3. Илья Квасница (Рух): 6+8=14
- 4. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
- 5. Александр Зубков (Шахтер): 5+7=12
- 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
- 7. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
- 8. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10
- 8. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 7+3=10
- 8. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10
- 11. Назар Волошин (Динамо): 5+5=10
- 11. Александр Пихаленок (Днепр-1): 5+5=10
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова из Днепра-1 (8 голов).
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