Главный тренер Колоса признался, почему команду покинули Мякушко и Болбат

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал, почему команду покинули опытные исполнители Сергей Мякушко и Сергей Болбат:

«Это квалифицированные игроки, но есть определенные требования. Я считаю, что игроки атаки должны найти свою команду, свою среду, где им комфортно, где им удобно. Мякушко у нас хорошие матчи играл. Но мы с ним хорошо разошлись, я объяснил ему свое мнение.

Основное – это то, что у нас есть Владислав Велетень, которому 22 года. Если бы остались Мякушко и Болбат – у него не было бы шансов заиграть. Если говорить о статистике, то она у них одинаковая. Но Велетню – 22 года, а Мякушку – 31».

Сергей Болбат покинул «Колос» в феврале 2023 года и остается без клуба. Сергей Мякушко с января выступает за полтавскую «Ворсклу».