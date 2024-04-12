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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 05:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:46
92
0

Главный тренер Колоса признался, почему команду покинули Мякушко и Болбат

По словам Ярослава Вишняка, это квалифицированные игроки, но есть требования

12 апреля 2024, 05:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:46
92
0
Главный тренер Колоса признался, почему команду покинули Мякушко и Болбат
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал, почему команду покинули опытные исполнители Сергей Мякушко и Сергей Болбат:

«Это квалифицированные игроки, но есть определенные требования. Я считаю, что игроки атаки должны найти свою команду, свою среду, где им комфортно, где им удобно. Мякушко у нас хорошие матчи играл. Но мы с ним хорошо разошлись, я объяснил ему свое мнение.

Основное – это то, что у нас есть Владислав Велетень, которому 22 года. Если бы остались Мякушко и Болбат – у него не было бы шансов заиграть. Если говорить о статистике, то она у них одинаковая. Но Велетню – 22 года, а Мякушку – 31».

Сергей Болбат покинул «Колос» в феврале 2023 года и остается без клуба. Сергей Мякушко с января выступает за полтавскую «Ворсклу».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Сергей Мякушко Сергей Болбат ТаТоТаке Владислав Велетень Ворскла Полтава
Источник ТаТоТаке
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