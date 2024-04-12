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  4. ДЕ РОССИ: «Игроки Ромы были великолепны. Я счастлив»
Лига Европы
12 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:46
47
0

ДЕ РОССИ: «Игроки Ромы были великолепны. Я счастлив»

Главный тренер римлян рад победе над «Миланом»

12 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:46
47
0
ДЕ РОССИ: «Игроки Ромы были великолепны. Я счастлив»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси доволен триумфом своих игроков в матче против «Милана» (1:0) в рамках 1/4 финала ЛЕ. Единственный мяч забил Джанлука Манчини на 17-й минуте.

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень счастлив», – сказал главный «волков».

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1

Гол: Манчини, 17

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Милан Милан - Рома Лига Европы Джанлука Манчини
Источник УЕФА
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