ДЕ РОССИ: «Игроки Ромы были великолепны. Я счастлив»

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси доволен триумфом своих игроков в матче против «Милана» (1:0) в рамках 1/4 финала ЛЕ. Единственный мяч забил Джанлука Манчини на 17-й минуте.

«Мы уверены в том, что делаем. Иногда совершаем ошибки, но мы знаем, что делаем, и я должен донести это игрокам.

Игроки были великолепны, сегодня они приложили столько усилий. Менталитет, с которым мы играли, уверенность и спокойствие с мячом. Я очень счастлив», – сказал главный «волков».

Ответная встреча состоится 18 апреля в Риме.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1

Гол: Манчини, 17

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джанлука Манчини, 17 мин.