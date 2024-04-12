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Лига Европы
12 апреля 2024, 04:22 | Обновлено 12 апреля 2024, 04:55
525
0

«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы

Вирджил ван Дейк заявил, что поражение не должно надломить командный дух

12 апреля 2024, 04:22 | Обновлено 12 апреля 2024, 04:55
525
0
«Это больно». Лидер Ливерпуля отреагировал на провальный матч в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал провал против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, топ-клуб Англии потерпел унизительное поражение (0:3).

«Очевидно, что это не очень здорово. Очень, очень разочаровывающий вечер. Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно.

Мы должны действовать намного лучше против их системы опеки. Когда у нас есть мяч, мы должны действовать лучше. Мы открывали свободные зоны, и они немедленно наказывали нас.

Это был очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем зацикливаться на нем слишком долго. Нам нужно, чтобы все с нетерпением ждали еще одной важной игры. Мы должны вернуться к тому, чтобы добиваться положительных результатов.

Это больно. Но это не должно нас сломить. Мы должны отреагировать очень быстро.

Конечно, это больно. Мы уже давно не проигрывали дома. Но мы не должны умалять заслуги «Аталанты». Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Нам нужно, чтобы все снова включились. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить как минимум четыре гола», – сказал нидерландец.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Скамакка, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Скамакка, 60 мин.

ГОЛ! 0:3. Пашалич, 82 мин.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Аталанта Лига Европы Ливерпуль - Аталанта
Источник BBC
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