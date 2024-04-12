Хорватия – Украина – 1:0. Курьезный гол со штрафного. Видео гола и обзор

​Женская сборная Украины проиграла на выезде матч квалификации Евро-2025 против команды Хорватии (0:1).

Сине-желтые стартовали в отборе Евро-2025 с победы в матче с Косово (2:0) в турецкой Анталье. После этого украинская команда отправилась на выездную игру с Хорватией, которая состоялась в Запрешиче.

Начало встречи прошло в борьбе, а на 18-й минуте хозяйки неожиданно открыли счет – Лойна со штрафного забросила мяч за спину Келюшик. После этого украинки зажали соперниц на их половине. До перерыва лучшую возможность забить у Кравчука, которая после передачи Шматко с замечательной позиции не переиграла кипера.

Сине-желтые активно начали вторую половину игры, но со всеми ударами украинской команды справилась Бачич. На 62-й минуте Овдийчук после стандарта вторым темпом пробила рядом со штангой. Затем команды обменялись неточными ударами Руделич и Андрухов.

На 83-й минуте после удара Апанащенко из-за пределов штрафной мяч попал в штангу, позже хороший шанс упустила Молодюк. Несмотря на все усилия, украинкам так и не удалось забить хотя бы гол, поэтому подопечные Владимира Пятенко потерпели первое поражение в отборе (0:1).

Украина имеет 3 очка и занимает 3 место после 2 туров. Впереди сборная Уэльса, имеющая 6 баллов, Хорватия идет второй (3), аутсайдером квартета является Косово (0).

Квалификация Евро-2025 среди женщин

2-й тур, 9 апреля. Лига B

Хорватия – Украина – 1:0

Гол: Лойна, 18

Хорватия: Бачич (к), Слипчевич, Балог (Кунштек, 25, Краинович, 74), Невркла, Врачевич, Еленчич, Пезель, Лойна (Видович, 74), Крзнарич, Маркович (Глибо, 87), Руделич (Едвай, 87). Тренер: Ненад Грачан.

Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко (к), Басанская, Панцулая (Андрухив, 46), Химич, Семкив (Апанащенко, 46), Овдийчук (Козлова, 82), Кравчук (Калинина, 68), Глущенко (Молодюк, 82). Тренер: Владимир Пятенко.

Арбитр: Сулема Гонсалес (Испания).

Предупреждения: Еленчич, 35, Кунштек, 49, Крзнарич, 84, Слипчевич, 90+1 – Апанащенко, 51, Молодюк, 88.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча ​