Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо объявило старт продажи билетов на доигрывание матча против Миная
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 03:34 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:39
42
0

Динамо объявило старт продажи билетов на доигрывание матча против Миная

Рестарт поединка 16-го тура УПЛ состоится со второй минуты

12 апреля 2024, 03:34 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:39
42
0
Динамо объявило старт продажи билетов на доигрывание матча против Миная
УПЛ

В среду, 17 апреля, пройдет матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо», который должен был состояться 3 декабря 2023, однако был прерван на второй минуте (1:08) из-за воздушной тревоги.

Команды доиграют матч на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – в 15:30.

У «Динамо» есть разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов в продаже ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

По теме:
Александр ТЫМЧИК: «У нас осталось 9 игр, это будет 9 финалов»
Легионер Кривбасса может вернуться в игру в ближайшем матче против Руха
ПОНОМАРЕВ: «Кривбасс борется за чемпионство и показывает хороший футбол»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо доигрывание матча билеты
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Зимние виды | 11 апреля 2024, 14:37 0
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»

Фигуристка Алиса Ефимова нисколько не жалеет о принятом решении

18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 06:55 0
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи

Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Футбол | 11.04.2024, 12:04
Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Ряд команд АПЛ хочет купить звезду Реала за 175 млн. Перес отпустит?
Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Футбол | 12.04.2024, 00:59
Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма
Футбол | 11.04.2024, 23:59
Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма
Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
10.04.2024, 21:54 9
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем