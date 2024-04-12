Динамо объявило старт продажи билетов на доигрывание матча против Миная

В среду, 17 апреля, пройдет матч 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо», который должен был состояться 3 декабря 2023, однако был прерван на второй минуте (1:08) из-за воздушной тревоги.

Команды доиграют матч на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – в 15:30.

У «Динамо» есть разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов в продаже ограничено.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.