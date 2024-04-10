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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 05:41 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:54
316
0

Любенович признался, почему Минай согласился доиграть матч с Динамо в Киеве

В закарпатском клубе решили, что так будет легче в плане переездов

10 апреля 2024, 05:41 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:54
316
0
Любенович признался, почему Минай согласился доиграть матч с Динамо в Киеве
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович пояснил, почему закарпатская команда согласилась доиграть домашний матч 16-го тура УПЛ против «Динамо» в Киеве:

«Клубы договорились между собой. У нас будет игра с Оболонью в Киеве, а уже через три дня – Динамо. Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов»

Доигрывание прерванного матча пройдет на стадионе Динамо имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

3 декабря матч между «Минаем» и «Динамо» был прерван из-за воздушной тревоги, а затем перенесен из-за отсутствия освещения на стадионе. Команды в тот день сыграли всего чуть больше 1 минуты.

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Минай - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу перенос матчей Украинская Премьер-лига Минай доигрывание матча
Источник UA-Football
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