Любенович признался, почему Минай согласился доиграть матч с Динамо в Киеве
В закарпатском клубе решили, что так будет легче в плане переездов
Главный тренер «Миная» Желько Любенович пояснил, почему закарпатская команда согласилась доиграть домашний матч 16-го тура УПЛ против «Динамо» в Киеве:
«Клубы договорились между собой. У нас будет игра с Оболонью в Киеве, а уже через три дня – Динамо. Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов»
Доигрывание прерванного матча пройдет на стадионе Динамо имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.
3 декабря матч между «Минаем» и «Динамо» был прерван из-за воздушной тревоги, а затем перенесен из-за отсутствия освещения на стадионе. Команды в тот день сыграли всего чуть больше 1 минуты.
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