Любенович признался, почему Минай согласился доиграть матч с Динамо в Киеве

Главный тренер «Миная» Желько Любенович пояснил, почему закарпатская команда согласилась доиграть домашний матч 16-го тура УПЛ против «Динамо» в Киеве:

«Клубы договорились между собой. У нас будет игра с Оболонью в Киеве, а уже через три дня – Динамо. Поэтому решили, что так будет легче в плане переездов»

Доигрывание прерванного матча пройдет на стадионе Динамо имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30.

3 декабря матч между «Минаем» и «Динамо» был прерван из-за воздушной тревоги, а затем перенесен из-за отсутствия освещения на стадионе. Команды в тот день сыграли всего чуть больше 1 минуты.