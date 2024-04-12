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Лига Европы
12 апреля 2024, 03:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:46
143
0

Худший из стартового состава. Оценка Трубина за матч с Марселем

Украинец был слабо оценен порталом SofaScore

12 апреля 2024, 03:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:46
143
0
Худший из стартового состава. Оценка Трубина за матч с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лиссабонская «Бенфика» дома сыграла с французским «Марселем».

Победу одержали хозяева (2:1). Анатолий Трубин привычно вышел в стартовом составе. Его огорчить смог опытный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку 6,6 баллов. Это худший показатель среди игроков, которые начинали матч с первых минут.

От WhoScored голкипер сборной Украины получил оценку ещё меньшую – 6,0. Среди игроков старта хуже имеет балл лишь Антонио Силва – 5,8.

Анатолий совершил 1 сейв, 28 раз каснулся мяча, отдал 19 точных пасов с 20 (95% точность). Трубин не вступал в верховую борьбу и не нарушал правила.

Лучшим игроком в команде оказался Анхель Ди Мария, получивший 7,8 и 7,7 соответственно.

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SofaScore WhoScored оценки Бенфика Марсель Лига Европы
Источник Sport.ua
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