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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Играла и с Богдан, и с Кристиан. Картинка ясна»
ITF
11 апреля 2024, 23:20 |
279
1

Леся ЦУРЕНКО: «Играла и с Богдан, и с Кристиан. Картинка ясна»

Украинская теннисистка поделилась мыслями накануне матча с румынками

11 апреля 2024, 23:20 |
279
1
Леся ЦУРЕНКО: «Играла и с Богдан, и с Кристиан. Картинка ясна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Ана Богдан

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Леся Цуренко поделилась мыслями накануне поединка:

«Особенность командного соревнования в том, что мы можем между собой делиться опытом, кто когда играл с этими девушками, может, видел какие-то матчи, знает слабые и сильные места.

И это еще одна такая позитивная штука, которая есть на командных соревнованиях, что ты можешь иметь не только какую-то собственную стратегию, а кто-то еще из девушек может тебе что-то подсказать – или капитан, или команда вся.

Я играла и с Аной Богдан, и с Жаклин Кристиан. Это были немного другие покрытия и другие условия. Но в целом картинка ясна, понятно, кто как играет. Мы имели возможность посмотреть их матчи еще недавно в Чарльстоне. Плюс личный опыт.

Именно так и строится. Мы точно знаем, с кем будем играть, мы постепенно начинаем обсуждать. Уже ближе к матчу будет сформирован какой-то четкий план и будем просто его придерживаться. Если что – капитан напомнит», – сказала Цуренко.

Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.

Ранее состоялась жеребьевка матчевого противостояния.

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Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Румыния
Леся Цуренко женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг Ана Богдан Жаклин Кристиан
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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KirTheKing
а я вот хочу иметь картинку сан-джорджо-маджоре в сумерках, оригинал, но все никак не получается..
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